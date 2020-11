Etelä-Karjalan maakuntaliitto hakee elinvoimajohtajaa, joka on kokonaan uusi virka: Palkka 6 000 euroa kuukaudessa

Etelä-Karjalan maakuntaliitto hakee parhaillaan elinvoimajohtajaa. Virka on kokonaan uusi, ja perustettu Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistuksen yhteydessä.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopran (kok.) mukaan kysymys on käytännössä siitä, että täytetään Satu Sikaselta jäänyt aluekehitysjohtajan paikka. Sikanen valittiin viime kesäkuussa Etelä-Karjalan maakuntajohtajaksi.

Maakuntaliitossa on valmisteltu organisaatiouudistusta, jossa yksinkertaistetaan organisaatiota ja vedetään tehtäviä nippuun. Osastoja on ollut viisi, mutta niiden määrä supistetaan kolmeen

– Kun tehtävien rakenne muuttuu, ja samalla aluekehitysjohtajan tehtävät muuttuvat, päädyttiin perustamaan elinvoimajohtajan virka. Sellainen on käytössä myös muissa maakuntaliitoissa, Kopra kertoo.

– Kyseessä on vastuullinen tehtävä, jonka toimenkuva on laaja. Helppo tehtävä se ei ole. Potentiaalinen hakija voi omata paikallistuntemusta ja osaamista maakuntaliittojen toiminnasta. Kopra uskoo, että hyviä hakijoita löytyy, koska yhteydenottoja on jo ollut.

Elinvoimajohtajan vastuualueeseen kuuluvat aluekehityslainsäädännön ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät. Tehtäviin sisältyvät muun muassa maakuntakaavoitus ja maakuntaohjelmatyö, EU- ja kansallinen aluekehitysrahoitus sekä liikenne-, ympäristö- ja kansainväliset asiat.

Elinvoimajohtaja toimii elinvoimapalveluiden yksikön esimiehenä ja osallistuu Etelä-Karjalan edunvalvontaan. Elinvoimajohtaja on myös maakuntajohtajan varahenkilö ja Etelä-Karjalan liiton johtoryhmän jäsen.

Tehtäväkohtainen palkka on 6 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi on mahdollisuus kokemus- ja muihin lisiin.