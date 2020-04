Omaiset pyysivät lupaa sirotella vainajan tuhkat Lappeenrannan seurakuntayhtymän maille, perusteena menehtyneen suuri rakkaus metsiin: "Toive oli helppo täyttää"

Vainajan tuhkat voi sirotella metsään maanomistajan luvalla. Lisäehtona on, että tuhkien sirottelualueesta ei tule muistelupaikkaa, jossa kynttilöin ja kukin muisteltaisiin vainajaa.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto antoi viime viikolla ensi kerran luvan tuhkan sirotteluun. Lupaa hakivat vainajan läheiset.

Talousjohtaja Kari Virtanen kertoo, että pyynnön perusteena oli menehtyneen suuri rakkaus metsiin. Vainajan viimeinen toivomus oli ollut saada viimeinen sijansa metsästä.

– Toive oli helppo täyttää, kun ehdot täyttyivät. Läheisillä on tiedossa, että kyseinen metsä on talousmetsää ja sitä voidaan hakata normaalisti. On mahdollista myös, että joskus myöhemmin metsäalue myydään.

Virtanen huomauttaa, että kyse oli periaatepäätöksestä. Seurakuntayhtymää ei haittaa, vaikka ensimmäinen lupa jäisi viimeiseksi, tai jos vastaavia toiveita esitettäisiin useammin.

– Tuhkien sirottelusta ei jää metsälle rasitetta, joten seurakuntayhtymälle sillä ei ole merkitystä. Vainajan tuhkille on osoitettu sellainen alue, joka sijaitsee syrjässä poluista ja teistä.

Jos tuhkat haluaa sirotella järveen, lupa tarvitaan vesialueen omistajalta.

Viranomaisen lupa yksityiselle hautapaikalle

Ylitarkastaja Johanna Rantala Itä-Suomen aluehallintovirastosta (AVI) vahvistaa, että viranomaisen lupa tarvitaan yksityisten omistuksessa oleville hautapaikoille, jos niihin halutaan hautamuistomerkki. Vuosittain annetaan muutamia lupia.

Tavallisimmin tällaista hautalupaa kysytään kesämökkien tai sukutilojen yhteyteen.

– Me kysymme aina myös sijaintikunnan näkemyksen siitä, onko hautapaikka sovelias. Yleensä estettä ei ole ollut. Joskus kielteiseen kantaan on johtanut esimerkiksi asutuksen läheisyys.

Yksityistä hautapaikkaa ei saa vähintään 25 vuoteen käyttää muuhun tarkoitukseen.

Johanna Rantalan mukaan aluehallintovirastolta kysytään viikoittain muun muassa edellä mainittuja yksityiskohtia vainajan tuhkien sirottelusta.

– Kysymyksiin vastaa useampi AVIn virkamies, joten on hankalaa sanoa, olisiko tuhkien sirottelu muualle kuin uurnalehtoihin yleistynyt.