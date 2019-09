Saimaan ammattikorkeakoulu on myynyt Siitolan kartanon ja navetan. Kaupat tehtiin perjantaina.

Ostaja on suomalais-amerikkalainen diplomaattipariskunta Sinikka ja John Clarkson. Imatran kaupunki vuokraa pariskunnalle rakennusten alla olevan maapohjan.

— Ostaja soitti minulle toukokuussa. Myyntiprosessi lähti silloin liikkeelle, kertoo Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori Merja Heino.

Kauppahintaa hän ei kommentoi.

— Olemme monessa suhteessa tyytyväisiä siihen, että kaupat syntyivät. Kiinteistörasite poistuu meiltä ja samalla saimme Imatralle mahtavan yhteistyökumppanin, sanoo Heino.

Ammattikorkeakoulu on jo vuosien ajan halunnut eroon vähäiselle käytölle jääneestä Siitolan kartanosta. Siitolan navetta tyhjeni taideopiskeljoista viime keväänä, kun ammattikorkeakouluopetus päättyi Imatralla.

Kartanosta tulee myös Clarksonien koti

Uudet omistajat aikovat ammattikorkeakoulun mukaan jatkaa taiteellista toimintaa ja koulutusta kartanossa. Päärakennuksesta tulee myös tekstiili- ja kuvataiteilija Sinikka Clarksonin ja hänen puolisonsa John Clarksonin koti.

— Joitakin asioita on vielä auki. Tulemme kertomaan parin viikon päästä suunnitelmistamme, kun olemme yhdessä mieheni kanssa paikan päällä. Haluamme olla mukana kehittämässä Imatraa, Sinikka Clarkson kertoo ammattikorkeakoulun tiedotteessa.

Toimitus ei tavoittanut Clarksoneita perjantaina iltapäivällä kertomaan suunnitelmistaan henkilökohtaisesti.

Kaupunki on uudesta käänteestä tyytyväinen

Imatran kaupunki omistaa Siitolan kartanon maa-alueen. Lähes 3,6 hehtaarin kokoisen maa-alueen vuokrasopimus siirtyy kaupan myötä uudelle omistajalle vanhoin ehdoin. Nyt siirretty vuokraoikeus on voimassa vuoteen 2027 asti.

Kaupunki on sitoutunut tämänkin jälkeen jatkamaan vuokrasuhdetta.

Vielä huhtikuussa Imatran kaupunki neuvotteli ammattikorkeakoulun kanssa Siitolan navetan vuokraamisesta kaupungin käyttöön. Omistajanvaihdoksen myötä se suunnitelma raukesi.

— Olemme erittäin tyytyväisiä asian saamasta käänteestä. On hieno juttu koko kaupungille, että ostaja löytyi. Kaupunki olisi vuokrannut Siitolan navetan, jotta hyvä tila ei olisi jäänyt käyttämättä. Me voimme kuitenkin ottaa harrastajakäyttöön tiloja vaikka tyhjeneviltä kouluilta, toteaa Imatran kaupunginjohtaja Kai Roslakka.

Juttua täydennetty 6.9. kello 16.10 Merja Heinon ja Kai Roslakan kommenteilla.