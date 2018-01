”Oha tää mieletön juttu”— Kisapuiston tekojäärata Lappeenrannassa on talviurheilijan henkireikä Maakunnan ainoa tekojäärata on tänä talvena ollut arvossaan. Virallisia yleisövuoroja on neljä viikossa, mutta jäälle pääsee usein muulloinkin. Valmius tehdä jäätä olisi myös Voisalmessa. Mika Strandén Harri Ristolainen kannusti torstaina tekojääradalla Eedla-tytärtä, joka oli ensi kertaa kokeilemassa joulupukilta saatuja uusia luistimia.

Ups. Eedla, 4, mätkähtää jäähän. Vaaleanpunaiset harjoitusluistimet ovat nätit, mutta petollisen liukkaat.

— Luistelu sattuu. Alkuun pettyy, kunnes tottuu, lohduttaa nuorta luistelijaa isä, Harri Ristolainen.

Isä ja tytär ottivat torstaina ensimmäistä kertaa tänä talvena tuntumaa Kisapuiston tekojäärataan Lappeenrannassa.

Luistelutreenit Eedla aloitti jo viime talvena Lauritsalan kentällä, mutta nyt sinne ei ole ollut menemistä. Tekojäärataa lukuun ottamatta luistelukentät ovat tänä talvena toistaiseksi lähinnä lainehtineet.

Välillä on ollut vaikea päästä hoitamaan jäätä, kun on niin täyttä. — Jarmo Tynkkynen

Yleisövuorojen lisäksi jäälle pääsee joustavasti muulloinkin

Kisapuiston ulkojään kaltaista luisteluareenaa ei ole toista koko maakunnassa. Lähimpiä vastaavia saa hakea Mikkelistä, Varkaudesta ja Porvoosta asti.

Kisapuiston kunnossapitotyönjohtaja Jarmo Tynkkynen kertookin kentän täyttyneen yleisöluisteluaikoina kerralla jopa sadoista luistelijoista.

Mika Strandén Yleisöluisteluvuoroilla Kisapuiston tekojääradalla käy jopa satoja luistelijoita.

— Ruuhkaa on ollut. Välillä on ollut vaikea päästä hoitamaan jäätä, kun on niin täyttä. Nytkin on väkeä polvenkorkuisesta isompaan. Turistit ottavat selfieitä. Tänä talvena on selvästi vilkkaampaa kuin muulloin, Tynkkynen kertoi torstaina iltapäivällä.

Kisapuiston isolla tekojääradalla on periaatteessa neljä yleisöluisteluvuoroa viikossa, maanantaisin, torstaisin ja viikonloppuna. Lisäksi jäälle pääsee aina, kun seurat eivät ole varanneet sitä tai jäällä ei ole huoltotaukoa.

Viereiseen ulkokaukaloon pääsevät mailalliset luistelemaan kuusi kertaa viikossa.

— Jouluna ja uutenavuotena lisättiin yleisövuoroja halleihin ja tekojäälle. Pikkasen ne elävät liigapelien mukaan, Tynkkynen selvittää.

Mika Strandén Jere Topra (keskellä) innostui luistelusta ensi kokeilulla, mutta äiti Kaisa Kaapro onkin entinen muodostelmaluistelija ja taitoluisteluvalmentaja ja isä Jari Topra kiekkoilija ja jääpalloilija.

Kaksivuotias syttyi harrastukselle kerrasta

Jari Topra ja Kaisa Kaapro toivat torstaina jäälle kaksi ja puolivuotiaan poikansa Jeren. Hekin ovat aiempina vuosina luistelleet eniten Lauritsalassa sekä lähikentällään Pontuksella.

Jerelle onneksi nytkin on edes Kisapuiston jää. Lapsi pääsi sille ensi kertaa viime maanantaina, viihtyi jäällä tunnin ja hurmaantui lajista heti.

— Innostui niin, että pakko oli lähteä nytkin, vanhemmat päivittelevät.

Mika Strandén Nilkoissa tuntuu, tuumivat Kimmo Montonen (vas.) ja Tuukka Lehto penkillä hengähtäessään.

"Jouluna yritettiin tehdä lumilyhtyä"

Penkillä henkeä vetävät Tuukka Lehto ja Kimmo Montonen. Jälkikasvu ja äidit pyörivät jossain jäällä.

Alakylästä tuleva Lehto on Kisapuistossa tänä talvena toista kertaa. Pontuksella asuva Montonen laskee olevansa radalla jo yhdeksättä kertaa.

— Oha tää mieletön juttu, kun muualle ei pääse. Ladutkin ovat sellaisessa kunnossa, että ylämäessä harmittaa ja alamäessä hirvittää, Montonen tuumii.

Jäisten latujen lohtu on se, että keväällä ne kestävät pidempään. Talvien surkeus silti ei naurata kumpaakaan miestä.

— Jouluna yritettiin tehdä lumilyhtyä ämpärillä, mutta ei se jäätynyt, Lehto muistelee.

Mika Strandén Tyyne Lehto (vas.), Tyrsky Lehto ja Toska Montonen aikoivat käyttää jääajan torstaina tarkoin.

Uudet jäädytyskoneet säästävät energiaa

Tekojääradalle lauhat kelit sopivat. Jäästä tulee tasalaatuisempaa ja sitkeämpää kuin pakkasella, jolloin se helposti halkeilee.

Jään teko on plussakelillä kalliimpaa kuin pakkasella, mutta kun jää kerran on saatu aikaan, ylläpito on jo halvempaa.

Jarmo Tynkkynen kehuu myös reilu vuosi sitten hankittuja uusia jäädytyskoneita.

— Ne olivat loistoinvestointi. Energiaa säästyy 40 prosenttia vanhaan verrattuna.

Säästö johtuu Tynkkysen mukaan siitä, että kylmälaitteiden ohjaus on kehittynyt.

— Se optimoi koneiden toiminnan paitsi ulkolämpötilan, myös virtapiikkien ja laitteiden hyötysuhteen mukaan.

Mika Strandén Tekojäälle lauha talvikeli sopii paremmin kuin kovat pakkaset.

Voisalmen koululla jäädytysputket odottavat

Valmius tehdä jäätä on Lappeenrannassa myös Voisalmessa. Koulun tekonurmen alle on asennettu valmiiksi jäädytysputket odottamaan sitä päivää, kun päättäjät päättävät investoida myös jäädytyslaitteisiin.

Tynkkynen kertoo, että pienet tekojääradat ovat eteläisessä Suomessa yleistyneet kovaa vauhtia juuri leutojen talvien vuoksi.

— Nyt ne saadaan myös toteutettua edullisemmin kuin aikaisempina vuosina.

Voisalmen lisäksi Tynkkysen haaveena on tekojää myös Joutsenoon — jäihän kulmakunta aikanaan ilman sille kuntaliitoksessa luvattua jäähallia.

Infotaulu työn alla

Kisapuiston tekojääradan vuoroja voi seurata varauskalenterista ja tiedotteista kaupungin verkkosivuilla.

Työn alla on kentille rakennettava infonäyttöjärjestelmä, jossa kerrotaan lisävuoroista ja peruuntuneista vuoroista reaaliajassa.

Yleisövuoroja on Kisapuistossa myös UK-Areenalla ja hallissa, mutta ne ovat maksullisia.