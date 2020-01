Remontoidun urheilutalon avajaisia juhlitaan ensi keskiviikkona, tilaisuuden juontaa Sami Jauhojärvi

Lappeenrannan remontoidun urheilutalon avajaisia juhlitaan keskiviikkona 22. tammikuuta. Samalla vietetään perinteisiä harrastemessuja.

Tapahtuman juontaa kolme vuotta sitten aktiiviuransa lopettanut hiihdon olympiakultamitalisti Sami Jauhojärvi. Kello 12—20 järjestettävään tapahtumaan on vapaa pääsy.

Harrastemessutapahtuma keskittyy uuteen palloiluhalliin, mutta esittelypisteitä on muuallakin urheilutalossa, kuten esimerkiksi keilahallissa ja soutuhuoneessa. Messuilla on kaiken kaikkiaan 41 näytteilleasettajaa ja lavaohjelmaa on luvassa koko tapahtuman ajan. Lavalla nähdään eri harrasteryhmien esityksiä ja lajinäytöksiä.

Kai Skyttä Lappeenrannan remontoidun urheilutalon avajaisia vietetään yhdessä harrastemessujen kanssa keskiviikkona 22. tammikuuta. Kuva Loma Cheerleadersin näytöksestä joulukuulta.

Harrastemessujen lavaohjelma

12.00—13.00 Avajaissanat: Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ari Torniainen, liikuntajohtaja Pasi Koistinen

13.00—13.15 Etelä-Karjalan kansalaisopisto

13.30—13.45 Artfit Pole Studio

14.00—14.15 Taidekoulu Estradi

14.30—14.45 Tanssistudio Two-Step

15.00—15.15 Taidekoulu Estradi

15.30—15.45 Tanssistudio Two-Step

16.00—16.15 Nuorisoseura Rajan Nuoret

16.30—16.45 Lappeenrannan Judoseura Kamiza

17.00—17.30 Lappeenrannan Tanssiopisto

17.30—17.45 Dance-Mix

18.00—18.15 Nuorisoseura Rajan Nuoret

18.30—18.45 Lappeenrannan Judoseura Kamiza

19.00—19.15 Dance-Mix

19.15—19.30 Tanssistudio Two-Step

19.30—19.45 Taidekoulu Estradi

Harrastemessujen näytteilleasettajat

Catz

Namika

Tanssistudio Two-Step

Taidekoulu Estradi

Lappeenrannan Judoseura Kamiza

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu

Imatra Motocross

Masakatsu Aikido Lappeenranta

Lappeenrannan musiikkiopisto

Dance-Mix

Etelä-Karjalan kansalaisopisto

Taf Gym

Lappeenrannan Perhokalastajat

Lappeenrannan kuvataidekoulu

Lappeen Riento

Saimaan Judo

SaiPa

Lappeenrannan Tanssiopisto

Nuorisoseura Rajan Nuoret

Artfit Pole Studio

Lappeenrannan Urheilu-Miehet (LUM)

Lappeenrannan Pallo (LaPa)

Lappeenrannan Voimistelijat

Etelä-Karjalan Partiolaiset

Respeite Capoeira

Lappeenrannan Kehitysvammaisten Tuki

Etelä-Karjalan Martat

TFW Lappeenranta

Saimaan muodostelmaluistelijat

Lappeenrannan mielenterveysseura

Razorbacks/Etelä-Karjalan Soikiopallo

Me-talo Lappeenranta

Lappeenrannan Varaamo

Kaakkois-Suomen Sydänpiiri

Lappeenrannan Ohjaamo

Taito käsityö- ja muotoilukoulu

Lappeenrannan Keilailuliitto

Lappeenrannan Soutajat

Saimaan Jousi

CISV Lappeenrannasta

Lappeenrannan kaupungin liikuntapalvelut