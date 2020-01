Uudet pukukoppitilat valmistuvat helmikuun lopulla, jolloin luistelukausi on jo ohi.

Lauritsalan luistelujäälle pääsee pian luistelemaan. Itäisen alueen lähiesimies Jari Töyrylä kertoo, että yläkenttä avautuu maanantaina kello 8.

– Kenttää jäädytetään parasta aikaa. Yläkenttä olisi voitu avata periaatteessa jo viikonloppuna, mutta sunnuntaille on luvattu plussakelejä, joten haluamme varmistaa, että jää on varmasti hyvässä luistelukunnossa.

Töyrylän mukaan kuluva talvi on ollut erittäin haasteellinen kenttien jäädytysten suhteen. Lauha sää on viivästyttänyt myös Lauritsalan kentän avaamista.

– Kelit ovat olleet tosi huonot. Normaalistihan jäät ovat auki jo joulukuun puolivälissä, ja nyt on tammikuu jo lopuillaan.

Rakennustyöt estävät alakentän avaamisen

Lauritsalan alakentälle ei pääse luistelemaan tänä talvena lainkaan. Syynä on uuden päärakennuksen työmaa, joka estää kulun alakentälle.

Moni onkin ihmetellyt, miksi rakentamisen ajankohdaksi on valikoitunut juuri tammi-helmikuu, joka on parasta luisteluaikaa.

Töyrylä ei ota asiaan kantaa.

– En osaa sanoa, sillä itse en ole ollut tekemässä päätöksiä rakentamisajankohdasta.

Uusi päärakennus nousee vanhan tilalle. Töyrylä kertoo, että uusiin tiloihin saadaan pukukopit luistelijoille sekä omat tilat tuomareille ja kentän työntekijöille.

– Rakennuksella on kokoa arviolta 300 neliötä, ja se on hyvin samankaltainen vanhan rakennuksen kanssa. Entinen päärakennus oli rakennettu 50-luvulla ja siinä oli jo monia ongelmia, joten uudet tilat tulevat tarpeeseen. Lauritsalan kenttähän on yksi käytetyimmistä kentistä Lappeenrannassa.

Uusi rakennus tilataan suoraan tehtaalta, viidessä eri paketissa.

– Käyttöön se saadaan helmikuun lopulla, Töyrylä sanoo.