Luumäen biokaasulaitoksen rakentaminen saattaa viivästyä, sillä osa rahoituksesta on vielä auki: ”70—80 prosentin todennäköisyydellä toteutuu”

Biokaasulaitos on kuuden miljoonan investointi. Se työllistäisi arviolta viisi ihmistä.

Biokaasulaitoksen rakentaminen Luumäelle on yhä epävarmaa. Rakentamisesta piti päättää vuoden loppuun mennessä, mutta laitosta suunnittelevan Doranova-yhtiön mukaan päätökset venyvät ensi vuoden puolelle.

Doranovan toimitusjohtajan Antti Myllärisen mukaan syynä on energiatukipäätöksen viivästyminen.

Yhtiö on hakenut työ- ja elinkeinoministeriöltä energiatukea, joka kattaisi 20—30 prosenttia laitoksen kuuden miljoonan euron investointikustannuksista. Tukipäätös tulee kuitenkin todennäköisesti vasta ensi vuoden alussa. Tuen saamiseen vaikuttaa muun muassa hankkeen innovatiivisuus ja kaasun käyttötarkoitus.

Myllärisen mukaan tuki vaikuttaa ratkaisevasti siihen, pystyykö yhtiö investoimaan Luumäelle.

— En usko, että Suomessa on yhtään laitosta, joka olisi lähtenyt liikkeelle ilman energiatukea.

Tukipäätöksen viivästyminen saattaa lykätä myös rakentamisen alkamisajankohtaa. Alun perin oli tarkoitus, että rakentaminen alkaisi jo ensi kesänä.

Sijainti kaupunkien keskellä on eduksi

Luumäen laitoksen puolesta puhuu Myllärisen mukaan esimerkiksi se, että Lappeenrannan Kukkuroinmäen laitos on edennyt ennakko-odotusten mukaisesti. Lisäksi biokaasulaitoksia rakentanut jyväskyläläinen Biogts-yhtiö ajautui tämän vuoden lokakuussa konkurssiin. Yhtiö oli rakentamassa biokaasulaitoksia ympäri Suomea, mutta sai paljon julkisuutta epäonnistuneiden projektien ja toteutumatta jääneiden tavoitteiden takia. Yhtiön konkurssi selkiytti Myllärisen mukaan markkinatilannetta.

Luumäki sijaitsee logistisesti hyvällä paikalla, sillä sen ympärillä on useita kaupunkeja, kuten Lappeenranta, Imatra ja Kouvola. Seutukunnan väkilukuun suhteutettuna sadan kilometrin säteellä Luumäestä on jo melko paljon laitoskapasiteettia. Myllärisen mukaan laitosten käytännön kapasiteetti on kuitenkin osoittautunut suunniteltua pienemmäksi

Luumäen hankkeen toteutumismahdollisuuksia voi pitää melko hyvinä.

— 70—80 prosentin todennäköisyydellä toteutuu.