”Hiljaisten vuosien jälkeen tämä on erittäin hyvä suunta” — Työpaikkojen määrä Lappeenrannassa kasvoi vuodessa 500:lla

Työpaikkojen määrä Lappeenrannassa on kasvanut 12 kuukauden aikana 500:lla. Kaikkiaan kesäkuun lopussa Lappeenrannassa oli tuoreiden suhdannetilastojen perusteella 28 300 työpaikkaa. Tämä on 500 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen arvioi, että noin 90 prosenttia uusista työpaikoista on lappeenrantalaisten veronmaksajien täyttämiä työpaikkoja. Loput työllistyneet ovat todennäköisesti henkilöitä, jotka vain käyvät Lappeenrannassa töissä.

— Tämä on positiivinen ja ilahduttava tulos. Taantuman jälkeisten hiljaisten vuosien jälkeen tämä on erittäin hyvä suunta, Heinonen sanoo.

Kaupungin tavoitteena on työssä käyvien määrän kasvattaminen vuoteen 2021 mennessä 1 300 henkilöllä.

Työttömyysaste 10 prosenttia

Työpaikkojen määrä on pysynyt tasaisena Lappeenrannassa pitkään. Viime aikoina on kuitenkin tapahtunut muutosta. Syyskuun työttömyysaste Lappeenrannassa oli 10 prosenttia. Sitä parempi työllisyystilanne on koko vuoden tasolla ollut viimeksi vuonna 2008.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Lappeenrannassa tämän vuoden alkupuolen aikana seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Kasvua oli eniten teollisuudessa, yhteensä 12 prosenttia.

— Sekä teollisuuden liikevaihto että työntekijämäärät ovat kasvussa. Suunta on erityisen ilahduttava, sanoo Heinonen.

Tiedot perustuvat Lappeenrannan kaupungin Tilastokeskukselta tilaamiin suhdannetietoihin. Luvut eivät ole vertailukelpoisia Tilastokeskuksen viralliseen työpaikkamäärään, sillä tässä tilastossa osa-aikaiset työpaikat on laskettu yhteen ja luku ilmoitetaan kokoaikaisina työpaikkamäärinä.