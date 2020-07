Työttömien määrä Etelä-Karjalassa vähentynyt koronakevään jälkeen, mutta työttömiä on yhä enemmän kuin viime vuonna

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on suurin Imatralla ja pienin Lemillä.

Työttömien työnhakijoiden määrä kääntyi laskuun Etelä-Karjalassa toukokuun jälkeen. Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) työllisyyskatsauksen perusteella Lappeenrannan seudulla työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 6 450 ja Imatran seudulla 3 112.

Viime vuoteen suhteutettuna työttömiä on tällä hetkellä toki merkittävästi enemmän. Lappeenrannassa työttömien määrä on kaksinkertainen, ja Imatralla yli 40 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2019.

Kaakkois-Suomessa työttömiä työnhakijoita on 45 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna, mutta määrä on kääntynyt laskuun toukokuun jälkeen.

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni kesäkuussa kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa. Työttömyys on tilaston mukaan suurinta Imatralla, jossa 20,4 prosenttia työvoimasta on työttömänä. Lappeenrannan vastaava luku on 16,6 prosenttia.

Vähiten työttömiä Etelä-Karjalan kunnista on katsauksen mukaan Lemillä, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 11,5 prosenttia.

Eniten työttömyys kasvoi palvelu- ja myyntityöntekijöiden keskuudessa.

Myös nuorten tilanne työmarkkinolla vaikuttaa katsauksen perusteella hankalalta. Lappeenrannan seudulla alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on viime vuoteen nähden kaksinkertainen, Imatran seudulla kasvua oli lähes 20 prosenttia.

Avoimien työpaikkojen määrä on myös pienempi edellisvuoteen verrattuna. Lappeenrannassa työpaikkoja oli avoinna 14 prosenttia aiempaa vähemmän, Imatralla laskua oli 7 prosenttia.