Miljoonien eurojen petoksiin ja kirjanpitorikoksiin syyllistynyt liikemies tuomittiin Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa kahden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Lisäksi mies joutuu suorittamaan 90 tuntia kestävän yhdyskuntapalvelun. Mies määrättiin liiketoimintakieltoon ja yli miljoonan euron vahingonkorvauksiin valtiolle, yksityishenkilöille ja yrityksille.

Valtiolle liikemies joutuu korvaamaan rikoksella saamaansa taloudellista hyötyä noin 950 000 euroa. Verohallinnolle maksettavien korvausten summa nousee noin 440 000 euroon.

Lisäksi hän joutuu maksamaan huijaamilleen yksityishenkilöille ja yrityksille yli 200 000 euroa.

Kahdeksan rikosta Sotkamossa ja Rauhan alueella

Tuomio tuli kahdeksasta eri rikoksesta: kolmesta velallisen epärehellisyydestä, kahdesta törkeästä kirjanpitorikoksesta ja kolmesta törkeästä petoksesta.

Vankeustuomio olisi ollut alun perin kolme vuotta ja kolme kuukautta ehdotonta vankeutta, mutta tunnustettuaan kaikki rikokset tuomio aleni ehdolliseksi.

Tuomion lyhentämisen taustalla on muun muassa oikeudenkäynnin pituus. Oikeutta tapausten ympärillä on käyty yli viisi vuotta. Esitutkintaa on vaikeuttanut laaja kirjallinen aineisto ja se, että osa todistajista ja asianomistajista asuu Venäjällä.Valtaosa liikemiehen tehtailemista rikoksista liittyy Rauhan kylpyläalueen yhteyteen rakennettuihin loma-asuntoihin vuosina 2009—2012. Kaksi rikoksista tapahtui aiemmin Sotkamossa vuosina 2006—2008.

Liikemies oli Rauhan alueella toimineissa yrityksissä määräysvaltaa käyttävässä asiassa.

Mukana myös Saimaa Open Airissa

Hän oli muun muassa Rauhan alueen kehittäjänä toimineen Miriensis-yhtiön keskeinen toimija ja myös sitä kautta hänen asemansa oli vahva.

Kaupunki oli tehnyt Miriensiksen kanssa usean vuoden mittaisen sopimuksen alueen kehittämisestä.

Miriensis ei ollut oikeudessa osapuolena.

Hän toimi myös määräävässä asemassa muun muassa rakennusliike KKS Oy:ssä ja Saimaa Development Oy:ssä. Molempien yhtiöiden toiminta on päättynyt konkurssiin. Saimaa Development oli mukana muun muassa Rauhassa järjestetyn Saimaa Open air -rockfestivaalin järjestelyissä.

Liikemies pääsi asemansa vuoksi eri yhtiöissä ohjailemaan rahaliikennettä ja pystyi siirtämään huomattavia summia omalle tililleen ilman hyväksyttävää syytä. Liikemiehellä ei ollut aikeita palauttaa rahoja yrityksille.

Hän siirsi vuosien 2009—2012 aikana Rakennusliike KKS Oy:n varoja omalle tililleen yli miljoonan euron arvosta.

Kahdelta yksityishenkilöltä hän sai omalle tililleen 57 000. Liikemies ilmoitti, että rakennustyöt tonteilla ovat edenneet perustusten valmistumiseen ja talopakettitoimituksiin, joten ne pitää maksaa. Todellisuudessa tonteilla ei tapahtunut mitään.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Siihen voi hakea valituslupaa hovioikeudesta.