Älä kuvaa ikkunasta sisään, drone — Imatralaismies vietti lämmintä iltaa parvekkeellaan ja huomasi dronen kuvaavan suoraan hänen asuntonsa sisälle.

Suomessa on paljon paikkoja, joissa dronejen lennättäminen on kielletty. Se on kielletty esimerkiksi rajavyöhykkeellä. Kaakkois-Suomen rajavyöhykkeen lähellä droneilla kuvaaminen lisääntyy jatkuvasti.