Lappeenrantalaisen Hanna Holopaisen (vihr.) vaalivalvojaisissa yllyttiin vihdoin oikein taputtamaan: Hanna Holopainen oli päässyt aiempaa tiukemmin kiinni kansanedustajapaikkaan, kun äänistä oli laskettu yli 90 prosenttia.

— Jännittämistä riittää varmasti ihan loppuun asti. Ettei jouduttaisi oikein tarkistuslaskentaankin, niin tiukoilla taidetaan olla, arveli Holopainen.

Holopainen olisi monen vaalikauden jälkeen ensimmäinen vihreiden kansanedustaja Etelä-Karjalassa. Vaalipiirissä vihreiden paikkaluku nousisi kahteen.

— Vihreiden menestys tuntuu hirveän hienolta. Vihreät ovat tehneet kovasti töitä. Suomalaiset on havahtuneet siihen, että vihreillä on tarjota vaihtoehtoja haasteisiin, mitä tässä ajassa on. Vaihtoehto on tarjota ilmastonmuutoksen torjumiseen, sosiaaliturvan uusimiseen ja yhteiskunnan kehittämiseen. Moni on nyt löytänyt meidän puolueen, mikä on näkynyt vaalikentillä.

Holopainen uskoo, että osaltaan Pekka Haaviston erinomainen onnistuminen puheenjohtajan roolissa on myös taustalla.

Holopainen on hieman yllättynyt perussuomalaisten menestyksestä.

— Senkin ymmärtää sitä vasten, että hallitus on tehnyt eriarvoistavaa politiikkaa, ja ihmiset ovat kyllästyneitä siihen, ja se kanavoituu perussuomalaisten suuntaan.