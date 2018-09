Suuri Jänkäsalo saattaa päästä osaksi Taipalsaaren valokuituverkkoa. Kunnanhallitus päättää tiistaina verkkosuunnitelman tilaamisesta 3 000 eurolla.

Kuituverkkoyhtiö Saimaan Kuitu on esittänyt kunnalle varautumista verkon suunnitteluun ja rakentamiseen Suuren Jänkäsalon alueella. Kyseessä on ainut alue Taipalsaarella, jonne on tieyhteys autolla mutta ei valokuituverkkosuunnitelmaa.

Jänkäsalon kuituverkon mahdollisen rakentamisen tukemisesta kunta päättää myöhemmin. Tukipäätös edellyttää riittävää määrää hankkeeseen sitoutuneita asukkaita.