Kajonin konkurssia enemmän taksiyrittäjiä hämmentää koronaviruksen pysäyttämä talous

Taksi-Saimaan toimitusjohtaja Jyrki Sivonen: "Konkurssi on aina ikävä asia, vaikka miten olisi kilpailijasta kysymys". Sivonen ja taksiyrittäjä Heikki Partinen pelkäävät, ettei taksien kysyntä palaudu koronavirusta edeltäneelle tasolle.

Taksiyhtiö Kajonin hakeutuminen konkurssiin ei tullut yllätyksenä Taksi-Saimaan toimitusjohtajalle Jyrki Sivoselle. Sen lyhyen ajan vaikutukset peittyvät kuitenkin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen alle.

– Konkurssi on aina ikävä asia, vaikka miten olisi kilpailijasta kysymys. On ollut odotettavissa, että tällaisia tilanteita alalle tulee. Kajonin taloudellinen tilanne on ollut yleisessä tiedossa, Sivonen sanoo.

Rautjärveläinen taksiyrittäjä Heikki Partinen kertoo Kajonin konkurssin olleen toisaalta yllätys ja toisaalta hiljentyneen kysynnän väistämätön seuraus.

– Kajon on iso firma, joka on toiminut jo jonkin aikaa ja vakiinnuttanut asemansa. Toisaalta näin voi käydä, kun tulot loppuvat ja menot pysyvät entisellään.

Kajonin takseja on näkynyt jonkin verran myös Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan alueella, jossa Partinen pääosin työskentelee.

– Josko meille tulisi nyt muutama kyyti lisää?

Minna Mänttäri Kajonin konkurssi jättää Etelä-Karjalassa 70 kuljettajaa vaille työtä. Ainakin osan odotetaan hakeutuvan muiden taksiyrityksen palvelukseen, kunhan olot paranevat.

Taksialalla on Sivosen mukaan ollut työvoimapulaa. Siksi on odotettavissa, että ainakin osa Etelä-Karjalassa työttömiksi jäävistä 70 kuljettajasta hakee töiltä jäljelle jääviltä taksiyrittäjiltä.

Sivosen mukaan on vielä arvailun varassa, moniko Kajonin kuljettajista hakeutuu Taksi-Saimaan piiriin.

Tulevaisuuden ennustaminen mahdotonta

Taksialan tulevaisuuden ennustaminen on Jyrki Sivosen mielestä tässä tilanteessa erityisen vaikeaa.

– Koko taksiala on jo muuttunut lyhyessä ajassa poikkeustilanteen aikana. Liikematkustaminen, työmatkustaminen ja yleinen vapaa-ajan liikkuminen ovat lähes nollassa. Nämä ovat olleet iso osa meidän päivittäistä työtämme.

Taksien riskiryhmille järjestämä ruuan ja lääkkeiden noutopalvelu paikkaa vain osan menetyksistä. Tosin palvelun suosio kasvaa Sivosen mukaan koko ajan.

"Sama palvelu on käännetty toisin päin"

Vanhat ihmiset ovat Sivosen mukaan olleet yksi keskeinen taksien käyttäjäryhmä.

– Ennen koronavirusta moni käytti taksia kauppa- ja apteekkimatkoilla. Nyt sama palvelu on tavallaan käännetty toisin päin.

Kuljetuspalvelusta tulee Sivosen mukaan koko ajan hyvää palautetta, ja sitä tilataan jopa lyhyille matkoille.

Hän kertoo esimerkkinä, että perjantaiaamuna Sammonlahden K-kaupasta lähti yhdellä taksilla seitsemän tavaratilausta lähialueelle.

Kai Skyttä Taksien kotiinkuljetuspalvelu kasvattaa koko ajan suosiotaan. Taksiyrittäjä Ari Kuparinen (vasemmalla) seurasi maaliskuussa, kun kauppias Harri Mattinen varmistaa kylmälaatikon sijoittumisen taksin tavaratilaan.

Koronavirus on vähentänyt olennaisesti myös Partisen töitä. Ulkopuoliset työntekijät on lomautettu.

Muutamia oppilaita kuljetetaan edelleen kouluun.

Kutsutaksi muuttui kotiinkuljetuspalveluksi

Heikki Partinen on ajanut perjantaisin kutsutaksivuoroa eli kuljettanut ihmisiä asioille.

Nyt samaa vuoroa ajetaan ilman asiakkaita siten, että heille toimitetaan ruokakasseja kotiin. Asiakkaat maksavat palvelusta kyydin hinnan.

– Uutta ja mullistavaa on vaikea keksiä, jos ihmiset eivät liiku.

Partinen pelkää, ettei taksibisnes palaudu koronaviruksen jälkeen samalle tasolle mitä se oli aiemmin.

– Hyvin vaikealta näyttää pääseminen entiselle tasolle. Iso kysymys on, miten Eksoten kuljetukset järjestetään, kun tilanne normalisoituu.

Jyrki Sivonen pitää avainkysymyksenä sitä, onko yksityinen rahankäyttö ja kulutus muuttuneet oleellisesti aiemmasta ja miten työllisyystilanne kehittyy.