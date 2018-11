Oma-säästöpankin listautuminen vauhtiin, tavoitteena 34 miljoonaa euroa uutta pääomaa kasvun tueksi — Anti on herättänyt uteliaisuutta Etelä-Karjalassa

Oma-säästöpankin listautumisanti käynnistyi maanantaina.

Pankki on aikeissa listautua Helsingin pörssiin ja se pyrkii keräämään listautumisannin aikana noin 34 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Maanantaina pankin johto kertoi ensimmäistä kertaa, että listautumisannin alustava hintaväli on 7 – 8,20 euroa osakkeelta.

Oma-säästöpankin anti poikkeuksellista suomalaisessa pankkimaailmassa ja se on herättänyt huomiota julkisuudessa.

Edellisen kerran vähittäispankin anti on nähty Suomessa vuonna 2009, kun Aktia-pankki listautui Helsingin pörssiin.

Pankin road show kiertää Suomea

Ennakkotietojen perusteella pankin anti kiinnostaa sekä institutionaalisia sijoittajia että yksityishenkilöitä.

Oma-säästöpankin johto on kiertänyt tänä vuonna ahkerasti Suomessa ja myös kansainvälisesti jakamassa sijoittajainformaatiota annista.

Oma-säästöpankin pääkonttori on Lappeenrannassa. Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partanen sanoo, että myös Etelä-Karjalassa anti on herättänyt uteliaisuutta.

— Kiinnostus on ollut valtavaa. Minulta on kyselty annin alkamisesta ihan henkilökohtaisesti ja Etelä-Karjalassa minulle on myös sanottu suoraan, että aikovat merkitä heti kun se vain on mahdollista.

Partasen mukaan myös ulkomailla on ollut kiinnostusta Oma-säästöpankkia kohtaan.

Kasvu jatkuu ja siihen tarvitaan uutta pääomaa

Oma-säästöpankki on pankkimaailmassa nuori ja kasvuhakuinen toimija.

Peruspankkitoiminta on kasvanut yli toistakymmentä prosenttia vuodessa viime vuosien aikana. Annin taustalla on halu kasvaa jatkossakin.

— Tavoitteena on parantaa kykyämme jatkaa kasvustrategiamme toteuttamista menestyksekkäästi, sekä parantaa taloudellista ja strategista joustavuuttamme, sanoo pankin toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi.

Oma-säästöpankki aikoo käyttää annista saatavat varat pääomarakenteensa vahvistamiseen. Listautumisannissa pankin omistajapohja laajenee ja sitä kautta osakkeiden likviditeetti lisääntyy.

Osakkeiden likviditeetillä tarkoitetaan niiden rahaksimuuttamiskykyä. Tähän asti pankin osakkeen hintaa ei ole mitattu.

Pankki voi jatkossa käyttää osakkeitaan myös vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja esimerkiksi henkilöstön palkitsemisessa.

Listautumisella pyritään samalla lisäämään pankin tunnettuutta.

Suomen suurin säästöpankki

Oma-säästöpankki on laajentunut viime vuosina eri puolille Suomea.

Tämän vuoden aikana Oma-säästöpankki on avannut konttorit Ouluun ja Turkuun. Ennen vuodenvaihdetta ovet avataan myös Helsingissä.

Suomessa on 40 Oma-säästöpankin konttoria. Etelä-Karjalassa pankki toimii Imatralla ja Lappeenrannassa.

Oma-säästöpankki on kotimainen vähittäispankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki.

Sen suurin omistaja on Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö. Säätiö syntyi, kun Etelä-Karjala säästöpankki fuusioitui Oma-säästöpankkiin.

Oma-säästöpankki

Suomen suurin itsenäinen säästöpankki.

Toimii erillään Suomen muista säästöpankeista, ei kuulu Säästöpankkiryhmään.

Yhteensä 40 konttoria ja noin 135 000 asiakasta ja henkilökuntaa noin 270.

Taseen koko on 2,8 miljardia euroa.