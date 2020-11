Leikkirahalla maksaminen ja aseella ampumiskuvien julkaisu toivat vuonna 1997 syntyneelle miehelle sakkotuomion.

Marraskuussa 2018 mies julkaisi Instagramissa kolme kuvaa. Kahdessa kuvassa ammutaan haulikolla, ja yhdessä kuvassa oli haulikon ja kiväärin patruunoita.

Kuvien julkaisuhetkellä miehellä ei ollut aselupaa tai rinnakkaislupaa. Häntä syytettiin ampuma-aserikoksesta, koska hänellä oli hallussaan haulikko sekä kiväärin ja haulikon patruunoita.

Miehellä on ollut aikaisemmin rinnakkaislupa haulikkoon, mutta lupa oli peruttu.

Mies tunnusti maksaneensa väärillä seteleillä

Viime vuoden toukokuussa mies maksoi ostoksiaan väärillä 20 euron seteleillä lappeenrantalaisessa baarissa. Seteleistä puuttui setelirahan turvatekijät, ja niissä oli teksti: "This is not legal. It is to be used for motion props."

Syytetty tunnusti teon esitutkinnassa.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen ampuma-aserikokseen sekä rahajäljitelmän levitykseen. Oikeus tuomitsi miehen 50 päiväsakkoon. Miehen tuloilla maksettavaa tulee 1 250 euroa. Lisäksi miehen on maksettava 80 euroa rikosuhrimaksua valtiolle.

