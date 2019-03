Julkisen sanan neuvoston langettava päätös 7012/SL/18

Langettava päätös



Etelä-Saimaa

Asia: Piilomainonta, mainonnan merkitseminen, konserniyhteys

Lehti julkaisi viikkoliitteessään jutun, joka julkaistiin myös lehteä kustantavan konsernin blogialustalla. Juttuun oli liitetty blogialustan logo. Juttu ei ollut mainosmainen, mutta kyseessä oli konsernille merkityksellinen sisältöyhteistyö, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Kantelu 17.11.2018

Kantelu kohdistuu Etelä-Saimaan Lauantai-liitteessään 22.9.2018 julkaisemaan juttuun ”Punainen luumuhillo herkuttelijoille”.

Kantelun mukaan Etelä-Saimaa julkaisee Lauantai-liitteessään kustantajansa Kaakon Viestinnän Starbox- ja Pontti-blogialustojen materiaalia erottamatta sitä mitenkään journalistisesta sisällöstä. Kantelun mukaan liitteessä julkaistaan blogeista otettuja vapaa-aikaan, hyvinvointiin ja liikuntaan liittyviä satunnaisten bloggaajien kuvia ja tekstejä.

Kantelun mukaan Kaakon Viestintä tarjoaa Starboxissa halukkaille bloggareille ilmaisen blogialustan ja ilmoittajille blogi-ilmoitustilaa. Verkossa Starbox on erillään journalistisesta sisällöstä, mutta Lauantai-liitteessä blogitekstejä ja -kuvia käytetään erottamatta niitä mitenkään journalismista.

Päätoimittajan vastaus 17.1.2019: Etelä-Saimaan päätoimittaja Eeva Sederholmin mukaan Etelä-Saimaan ja Starbox-blogiportaalin välillä ei ole sisältöyhteistyötä. Päätoimittajan mukaan Etelä-Saimaa ostaa lehteensä kirjoituksia alan tavanomaisen käytännön mukaan myös avustajilta ja Starbox-blogikirjoittajien tapauksessa heille on annettu mahdollisuus hyödyntää lehteen kirjoittamiaan sisältöjä myöhemmin myös blogissaan, ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Päätoimittajan mukaan kustantaja on huolellisesti ohjeistanut Starbox-blogiportaalin bloggaajat olemaan rikkomatta piilomainontaa koskevia sääntöjä.

Päätoimittajan mukaan kantelun kohteena oleva juttu on journalistista, ruokaan ja hyvinvointiin liittyvää sisältöä, jossa ei ole viittauksia tuotemerkkeihin eikä mainosluonteisia kehotuksia käyttää tietyn valmistajan tuotteita. Päätoimittajan mukaan pelkästään se, että jutussa on mainittu sen kirjoittajat sekä esitetty heidän nimiensä yhteydessä lähdeviittauksen omaisesti Starbox-sivuston logo, johon kirjoittajat pääasiallisesti tuottavat sisältöä, ei tee jutusta piilomainontaa. Päätoimittajan mukaan logon lisäämisellä ei ole ollut kaupallista merkitystä tai pyrkimystä vaan merkintä auttaa lukijoita hahmottamaan, että kirjoittajat ovat bloggareita, jotka on aihepiiriin liittyvän asiantuntijuuden perusteella valittu kirjoittamaan liitteeseen juuri kyseisestä aihepiiristä.

Jutussa ei ole mainintaa lehden, kustantajan tai minkään muun tahon tuotteista tai palveluista, saati mainosmaista kehotusta käyttää tällaisia tuotteita tai palveluita. Jutussa ei käsitellä millään tavalla Etelä-Saimaata, kustantajaa tai tämän konsernia taikka näille merkittävää asiaa, vaan juttu on kokonaisuudessaan journalistista, ruokaan ja hyvinvointiin liittyvää sisältöä. Jutussa ei mainita edellä mainittujen tahojen tuotteita tai palveluita.

Päätoimittajan mukaan Starbox-blogiportaali on pääasiallisesti ei-kaupallinen sivusto, johon kaikilla kävijöillä on vapaa, maksuton pääsy. Päätoimittajan mukaan toimituksella ei ole yhteyttä Starboxiin, ja Etelä-Saimaan Lauantai-liitteen tuottaja tilaa kirjoittajilta sisältöä kuten muiltakin avustajilta. Päätoimittajan mukaan Etelä-Saimaa ei ole katsonut tarpeelliseksi eikä voinut avata lukijoille sisältö- tai kaupallista yhteistyötä, koska blogiportaalin ja Etelä-Saimaan välillä ei ole tällaista yhteistyötä.

Ratkaisu

JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Etelä-Saimaa julkaisi printtilehtensä liitteessä hilloreseptijutun. Jutun kirjoittajat olivat bloggaajia, jotka tuottavat sisältöä myös lehteä julkaisevan konsernin ylläpitämälle Starbox-nimiselle blogialustalle. Jutun sisällä julkaistiin blogialustan logo, mutta sen merkitystä ei avattu mitenkään. Juttu julkaistiin myöhemmin myös blogialustalla.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että blogeja kirjoittavien henkilöiden tekstit voivat olla journalistista sisältöä, vaikka ne julkaistaisiin myös heidän blogeissaan.

Neuvosto kuitenkin toteaa, että kyseessä oli sisältöyhteistyö, jonka tavoitteena oli tuottaa sisältöä ja ohjata lukijoita samaan konserniin kuuluvalle blogialustalle. Tämä oli konsernille niin merkityksellinen asia, että siitä olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Neuvosto toteaa, että jutun tekstissä ei ollut mainosmaisia piirteitä. Pelkkä logo olisi ollut mahdollista tulkita kirjoittajia kuvaavaksi lähdeviittaukseksi, mikäli sen merkitys ja konserniyhteys olisi avattu. Neuvosto toteaa, että tuotelogojen julkaiseminen juttujen yhteydessä ei ole piilomainontaa, mikäli niiden asiayhteys on journalistisesti perusteltua ja se tulee yleisölle selväksi. Tässä tapauksessa blogialustan logon julkaiseminen jutussa kuitenkin hämärsi ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston rajaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Saimaa on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 6 ja 16 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisu tehty:

6.3.2019

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Taina Roth, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Anna Anttila, Ulla Virranniemi, Heli Parikka, Sami Koski, Heta Heiskanen, Nina Stenros.