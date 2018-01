Kiinalaisten tilaukset Etelä-Karjalasta kasvavat — Venäjä on vientitilastossa yhdeksäs muun muassa Arabiemiraattien ja Thaimaan perässä Maakunnan yritykset veivät tavaraa viime vuonna yli puoleensataan maahan. Metsäteollisuuden viennin onnistuminen määrittelee koko Etelä-Karjalan viennin suunnan.

Kiina, Intia ja Saudi-Arabia nousevat Etelä-Karjalan suurimmiksi EU:n ulkopuolisiksi vientimaiksi vientiasiakirjatilastossa. Kiinan kysyntä on kovassa kasvussa, ja maakunnan vienti vetää Asiaan.

Vientiä varten haettavien alkuperätodistusten tilasto ei kuitenkaan kerro kokonaisuudesta kattavasti, sillä kaikkiin maihin, esimerkiksi Yhdysvaltoihin, todistusta ei tarvita.

Vienti Venäjälle menee osin mutkan kautta

Venäjä on Etelä-Karjalan listalla yhdeksäntenä, vaikka se on koko maassa ykkösenä. Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltonen sanoo Etelä-Karjalassa olevan Venäjälle välillistä vientiä, joka ei näy tilastossa. Kyse on alihankintaa tekevistä konepajoista. Ne tekevät osia laitteisiin, jotka viedään Venäjälle muualta Suomesta.

Metsäteollisuuden tuotteet taas tehdään kokonaan maakunnassa. Siksi ne korostavat entisestään metsäalan viennin muutenkin suurta merkitystä tilastoissa. Vientiin menee metsäteollisuuden tuotteita kauttaaltaan sellusta, paperiin ja sahatuotteisiin.

Viime vuoden hyvä tahti on jatkuakseen. — Mika Peltonen

Etelä-Karjalan osuus viennistä nelisen prosenttia

Koko Suomen alkuperätodistuksista myönnettiin viime vuonna Etelä-Karjalassa neljä prosenttia. Taso on Peltosen mukaan odotettu.

— Se vastaa suhteellista osuuttamme vientiyrityksistä.

Peltonen iloitsee, että maakunnan liike-elämä suhtautuu vientimahdollisuuteen yhä avoimemmin ja yrittäjät pohtivat, olisiko ulkomailla kysyntää. On tullut yrityksiä, jotka ajattelevat alusta alkaen, että heidän markkinansa on ulkomailla.

Peltonen mainitsee viime aikojen myönteisiksi esimerkeiksi Lappeenrannassa toimivan työkoneiden ja meriteollisuuden sähköisiä ratkaisuja valmistavan Visedon, lappeenrantalaisen, sotilastoiminnan sääsuojia tekevän KT-Shelterin ja imatralaisen rakennuselementtitulostinyhtiö Fimatecin.

Perinteiset kauppakumppanit ovat yhä tärkeitä

Vientiyritykset hakivat alkuperätodistuksia viime vuonna pitkälti samoihin maihin kuin edellisvuonna.

Eteläkarjalaisilla yrityksillä oli EU:n ulkopuolisia vientimaita viime vuonna 50.

— Maita on ympäri maailman. Afrikka on aliedustettuna.

Peltonen muistuttaa, että Euroopan perinteiset kauppa-alueet, kuten Ruotsi ja Saksa, ovat yhä tärkeimpiä. EU-maat eivät asiakirjatilastoissa kuitenkaan näy, sillä ne eivät vaadi alkuperädokumentteja.

Peltonen ennustaa hyvää kuluvaa vientivuotta.

Alkuperätodistuksen tarve vaihtelee

Alkuperätodistukset kuvaavat vientiä EU:n ulkopuolelle suuntaa-antavasti. Tavaran alkuperän kertovan todistuksen tarkoitus on helpottaa suomalaisyritysten vientiä.

Vaatimus todistuksesta saattaa perustua tuontimaan lakiin tai yleiseen tapaan. Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visuri sanoo, että yleensä tuontimaa vaatii todistuksen kaikelta tuontitavaralta. Joskus asiakas voi vaatia alkuperätodistuksen, vaikkei maa sitä edellyttäisi.

Vientiyrityksen pitää selvittää dokumenttitarve. Tarvittaessa se hakee alkuperätodistuksen paikalliselta kauppakamarilta. Maksullinen todistus pitää hakea jokaiselle toimitukselle. Valtaosa myönnetään sähköisesti.

Koko maassa alkuperätodistuksia myönnettiin viime vuonna yli 70 000. Määrä kasvoi kymmenyksen edellisvuodesta ja on suurin vuoden 2013 jälkeen.

Alkuperätodistusten kärkikymmenikkö koko Suomessa 2017:

Venäjä

Kiina

Arabiemiraatit

Saudi-Arabia

Intia

Ukraina

Turkki

Egypti

Kazakstan

Vietnam