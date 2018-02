Kirsi Keskitalo, 56, loukkasi jalkansa, toipui ja viimein uskalsi tarttua unelmiensa kartanohotelliin — Nyt kahden kartanon emäntä tuo luontomatkailun Olkkolan hoviin Ympyrä sulkeutuu, kun Kirsi Keskitalo ottaa hoiviinsa Savitaipaleen Olkkolan hovin vuosikymmenten jälkeen. Matkailualan imu vei hänet maailmalle ensimmäisen kerran jo 19-vuotiaana. Kai Skyttä Neitsytniemen kartanoemäntä Kirsi Keskitalo odottaa malttamattomana, että saa avaimet Olkkolan hoviin.

Nilkkamurtuma oli vesittää Olkkolan hovin suunnitelmat. Viime kesänä imatralainen Kirsi Keskitalo loukkasi jalkansa pahoin ja pohti, uskaltaako lähteä tavoittelemaan pitkäaikaista haavettaan Olkkolan hovia.



Jalka kuitenkin toipui, ja joulukuussa Keskitalo jätti hovista tarjouksen.

Vappuna Keskitalosta tulee savitaipalelaisen kartanohotellin uusi vuokralainen. Olkkola avautuu kesään mennessä.

"Oli ihanaa aikaa 80-luvulla"

Yrittäjä Keskitalo aloittaa Olkkolan hovissa nyt kolmatta kertaa. 1980-luvulla 23-vuotias Keskitalo työskenteli siellä kartanoemäntänä yrittäjä Leo Storkkilan kaudella. Myöhemmin hän toimi hotellinjohtajana ex-ministeri ja liikemies Urpo Leppäsen alaisena.

— Oli ihanaa aikaa 80-luvulla. Sain avata ensimmäisen ravintolani ravintolavastaavana. Nuorena oli iso juttu lähteä pyörittämään sellaista toimintaa, Keskitalo sanoo.



Olkkolasta tulee Keskitalon toinen kartano, sillä Imatralla sijaitsevaa Neitsytniemen kartanoa hän on emännöinyt vuodesta 2010.

Maailmalta tuliaisia kotimaiseen hotellibisnekseen

Matkailuala oli Keskitalon juttu jo nuorena. Maa poltteli jalkojen alla, ja 19-vuotiaana Keskitalo lähti vuodeksi Espanjaan osana matkaoppaan koulutustaan.

— Äiti oli tosi huolissaan. Hän oli vihainen isälle, joka antoi minulle reissurahat.



Keskitalo työskenteli matkaoppaana monena kesänä, useassa maassa.



Matkojensa tuliaisia Keskitalo on hyödyntänyt hotellibisneksessään. Kreikasta hän toi musiikin ja reseptit Neitsytniemen kartanon kreikkalaisiin iltoihin. Parin vuoden takainen lomamatka Meksikoon taas on ollut meksikolaisten teemailtojen innoittajana.



Lomaillessaan Keskitalo matkustaa mieluiten espanjankielisiin maihin, jotta kielitaito säilyisi.

— Jos Neitsytniemessä on yöpyjiä, minun pitää olla 24 tuntia vuorokaudesta tavoitettavissa. Jos haluan pitää lomaa, sitten pitää lähteä vähän kauemmas ulkomaille. Onneksi poikani osaa tuurata minua.



Viime aikoina lähtö on kuitenkin ollut vaikeaa. Runsaat kaksi vuotta sitten Keskitalosta tuli ensimmäistä kertaa mummo.

— Helmin syntymän jälkeen en ole millään raaskinut lähteä pidempään reissuun.

Talvisin, kun kartanossa on hiljaisempaa, perushoitajan koulutuksen saanut Keskitalo tekee keikkatöitä vanhustenhoitoalalla.

Jos Neitsytniemessä on yöpyjiä, minun pitää olla 24 tuntia vuorokaudesta tavoitettavissa. — Kirsi Keskitalo

Seuraava avaus voi olla kirja

Keskitalo rakastaa uusia alkuja. Hotellibisneksen lisäksi hän oli avaamassa uusia ostosparatiiseja Kotkaan, Turkuun ja Mikkeliin työskennellessään kauppakeskusten johtoportaassa kymmenisen vuotta sitten.



Taiteen saralla Keskitalo on tehnyt toisenlaisia avauksia. Hän perusti Neitsytniemeen kartanoteatterin, jolle hän on kirjoittanut kartanoon sijoittuvia näytelmiä.



Kulttuuri kiinnosti jo lapsena.

— Sienimäellä meitä oli iso porukka lapsia, jotka tykkäsivät näytellä. Sanoimme meitä pienemmille, että te tulette katsomaan meidän näytelmiänne. He tulivat.



Seuraava uusi avaus voi olla kirjan kirjoittaminen. Siitä Keskitalo on haaveillut vuosia.

— Pöytälaatikossa ei ole vielä tekstiä, mutta tarina on minun päässäni. Näytelmien kirjoittaminen on ollut hyvää harjoitusta.

Kuolimojärvi keskiössä

Olkkolan hovin tulevaisuutta Keskitalo suunnittelee paikallisten yrittäjien kanssa. Ideat liittyvät pitkälti luontomatkailuun ja etenkin Kuolimojärveen.

Neitsytniemen kartanolle ja Olkkolan hoville yrittäjä kaavailee yhteismarkkinointia.



Vielä pitäisi ostaa Olkkolan asioille oma kalenteri.

— Ettei käy niin, että jonain päivänä olenkin väärässä kartanossa, Keskitalo sanoo nauraen.





KIRSI KESKITALO

Syntynyt Imatralla huhtikuussa 1961.

Asuu yksin Imatralla. Kahden aikuisen pojan äiti. Isoäiti 2-vuotiaalle Helmi-tytölle.

Ammatiltaan yrittäjä. On opiskellut markkinoinnin ja johtamisen lisäksi myös perushoitajaksi ja matkaoppaaksi.

Harrastaa luonnossa liikkumista, laskettelua ja matkustelua. ”Saimaa on minulle henkireikä.”

Motto: "Etteenpäin, sano mummo lumessa."

Kai Skyttä Arjen tekijä, Kirsi Keskitalo

Karaokeveto oli Lea Lavenista kaukana

Mistä innostuit viimeksi?

— Innostuin, kun kävimme pojantyttäreni Helmin kanssa piknikillä ja pulkkailemassa Neitsytniemen kartanon rannassa. Myös Olkkolan hovista olen koko ajan innostunut. Odotan kamalasti, että saan avaimet sinne.

Kehen haluaisit tutustua?

— Idoleita ei ole, mutta haluan tutustua paremmin sotaveteraaneihin ja lottiin, joita kunnioitan suuresti. Vietän vilkasta unielämää ja olen tavannut unissani esimerkiksi Bruce Willisin, Hjallis Harkimon ja Pierce Brosnanin.

Mikä ongelma maailmassa pitäisi ratkaista?

— Epäoikeudenmukaisuus. Suomessa olen huolissani siitä, että heiltä leikataan, jotka tarvitsisivat apua eniten.

Mikä hävetti viimeksi?

— Menin laulamaan karaokea serkun vaimon syntymäpäivillä. Kun näin videon laulusta, hävetti. Kappale oli Ei oo, ei tuu. Mutta se oli aika kaukana Lea Lavenista.

Mitä mietit saunassa?

— Useasti mietin, että ai, kun olisi ihana mennä uimaan ja että olisi kesä. Joskus mietin, että olisipa kiva jutella jonkun kanssa. Ja että joku pesisi selän!