Imatran kaupunki antaa lomautusilmoituksen 206 henkilölle: Lomautusten kesto enintään 28 päivää

Imatran kaupunki lomauttaa noin kolmasosan vakituisesta henkilöstään enintään 28 päivän ajaksi.

Lomautusilmoituksen saa 206 henkilöä. Esimiehet jakavat lomautusilmoitukset tällä viikolla.

Lomautukset kohdistuvat henkilöihin, joiden työtehtävät ovat tilapäisesti päättyneet tai olennaisesti vähentyneet koronaepidemiasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi, ja joille ei löydy korvaavia työtehtäviä.

Lomautukset kohdistuvat varhaiskasvatuksessa, liikuntapalveluissa ja kirjastoissa työskenteleviin sekä koulunkäyntiohjaajiin.

Lomautukset käynnistyvät aikaisintaan 8. toukokuuta, ja ne voidaan toteuttaa useammassa erässä yhdeksän viikon aikana, 10. heinäkuuta 2020 mennessä.

Suunnitellut lomautukset voidaan myös perua, jos tilanteet jostain syystä muuttuvat, vs. kaupunginjohtaja Kaisa Heino sanoo.

Jos esimerkiksi varhaiskasvatuksen yksikössä yksi henkilö sairastuu koronavirukseen, yksikkö joutuu karanteeniin kahdeksi viikoksi.

Silloin tarvitaan korvaavaa henkilöstöä muualle. Tilanne saattaakin kääntyä henkilöstöpulaksi, jolloin ei tietenkään ole perusteita lomautuksille, Heino selittää.

Lomautusten säästövaikutusta ei ole arvioitu

Kaisa Heino korostaa, ettei lomautuksia tehdä säästösyistä, vaan siksi, koska työt ovat merkittävästi vähentyneet tai loppuneet osalla henkilöstöllä.

Poikkeusoloista johtuen työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti joillain aloilla siitäkin huolimatta, että korvaavia töitä on kartoitettu läpi organisaation.

Esimerkiksi varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista paikalla on vain noin 18 prosenttia. On selvää, että sadan prosentin henkilöstömitoitus on tässä tilanteessa ylimitoitettu, Heino sanoo.

Toisaalta korvaaviakin tehtäviä on pystytty jonkin verran osoittamaan.

Vaikka esimerkiksi kirjastot ja museot ovat kiinni, henkilöstölle on riittänyt toistaiseksi työtä kulttuuritalo Virran tilamuutosten valmistelussa.

Loputtomiin varastoja ei riitä kuitenkaan järjesteltäväksi, arkistoja siivottavaksi tai muita rästihommia tehtäväksi.

Lomautuksia koskevien yt-neuvottelujen käynnistämisestä päätettiin maaliskuun puolivälissä.

Viimeinen neuvottelukerta oli maanantaina 6. huhtikuuta, jolloin neuvottelujen tulos käsiteltiin ja hyväksyttiin myös kaupunginhallituksen kokouksessa.