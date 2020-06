Tuomo Sallinen nousee Lappeenrannan kaupunginsihteeriksi – Ruokolahti joutuu etsimään uuden kunnanjohtajan

30-vuotias Tuomo Sallinen on koulutukseltaan oikeustieteiden maisteri ja varatuomari.

Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen on nousemassa Lappeenrannan uudeksi kaupunginsihteeriksi.

Asia ratkeaa ensi viikon maanantaina Lappeenrannan kaupunginhallituksessa. Perjantaina julkaistun esityslistan mukaan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva esittää tehtävään Sallista. Hänen kanssaan soveltuvuustestissä oli myös Muuramen hallintojohtaja Sami Niemi.

30-vuotias Sallinen on koulutukseltaan oikeustieteiden maisteri. Hän on aiemmin työskennellyt myös Kiuruveden kaupunginsihteerinä.

Nuori ja lahjakas

Kaupunginsihteerin paikka kiinnosti. Tehtävään haki yhteensä 21 henkilöä.

Valintatyöryhmää vetänyt kaupunginjohtaja Kimmo Jarva oli tyytyväinen laajaan ja laadukkaaseen hakijajoukkoon.

– Tämä oli hyvä hakukierros. Hakijoita oli paljon, mutta lopulta työryhmän esitys oli yksimielinen. Tuomo on nuori, lahjakas ja hänellä on jo näyttöjä. Varatuomarin tutkinto on tässä tehtävässä myös hyvä, Jarva kommentoi.

Sallinen aloittaa tehtävässään syksyllä, kun nykyinen kaupunginsihteeri Juha Willberg jää ensin lomille ja sen jälkeen eläkkeelle.

Sallinen muuttaa Lappeenrantaan

Tuomo Sallinen on ensikommenteissaan varovainen.

Hän halua odottaa vielä kaupunginhallituksen lopullista päätöstä.

– Valintaa ei ole vielä tehty, mutta kiitos joka tapauksessa valintaryhmälle luottamuksesta.

Sallinen asuu parhaillaan Ruokolahdella, mutta aikoo muuttaa tulevaisuudessa kihlattunsa kanssa Lappeenrantaan.

– Olen viihtynyt hyvin Ruokolahdella. Mietin hakua aika paljon, mutta lopulta kokonaisuus ratkaisi. Tämänkaltaisia paikkoja ei usein tule auki Etelä-Karjalassa ja siksi päätin harkinnan jälkeen lähteä täysillä mukaan tähän hakuun.

Työnkuva muuttuu

Kaupunginsihteeri on Lappeenrannan kaupunkiorganisaation keskeisimpiä virkamiehiä. Kaupunginsihteeri toimii muuan muassa kaupunginjohtajan varahenkilönä.

Kaupunginsihteerin työnkuva muuttuu osittain vaihdoksen yhteydessä. Tulevan kaupunginsihteerin alaisuuteen tulee jatkossa myös kaupungin tietohallinto, turvallisuus ja riskienhallinta sekä asukkaiden osallisuus.

Kaupunginsihteerin palkka on 8 000 euroa kuukaudessa.

Ruokolahdelle Sallisen lähtö tarkoittaa uuden kunnanjohtajan hakua. Sallinen aloitti Ruokolahdella keväällä 2018.

Juttua täydennetty 26.6.2020 klo 13.38.. Lisätty Jarvan kommentit ja Sallisen varatuomarin tutkinto.

Juttua täydennetty 26.6.2020 klo 14.03. Lisätty Sallisen kommentit.

Juttu päivittyy edelleen.