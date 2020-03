Kolumni: Lisää strippareita palvelutaloihin, kiitos!

Tällä viikolla uutisotsikoissa nähtiin helsinkiläinen Tuikku, jonka satavuotispäiville palvelutaloon saapui esiintymään eroottinen tanssiryhmä Scandinavian Hunks, päivänsankarin omasta toiveesta. ”Parhaat synttärit ikinä”, huokaili onnellinen juhlakalu esityksen jälkeen, hikisten ja paidattomien miesten ympäröimänä.

Jutun lukeminen herätti minussa ristiriitaisia tunteita. Toki siitä tuli hyvä mieli: elämä on elämistä varten ja onnellinen on hän, joka ottaa kaiken ilon irti niin kauan kuin henki pihisee. Hyvä Tuikku! Samaan aikaan odotan myös malttamattomana sitä aikaa, kun mikään tällainen ei enää ylitä uutiskynnystä. Sitä aikaa, kun on itsestäänselvää, että seniorikin voi ja saa nauttia paljaan pinnan katselemisesta. Sillä vielä tässä kaikessa on tunkkaista töllistelyn makua: hei katsokaa, hän on noin vanha mutta käyttäytyy edelleen kuin ihminen! Voi että miten söpöä!

Sillä eihän meidän syvin sisimpämme mihinkään muutu, vaikka nahka ympärillä rypistyykin. Olemme yksilöitä omine toiveinemme, haluinemme ja pelkoinemme, seksuaalisia olentoja kohdusta hautaan. Ei vanhuus poista meiltä persoonaa. Minua pelottaakin vanhenemisessa eniten se, jos en saakaan enää määritellä itse sitä kuka olen, vaan minut ikäni puolesta työnnetään johonkin lokeroon ja lyödään etiketti päälle. Eli kärrätään muiden mummojen kanssa yhteislauluhetkeen ja sormivärimaalaukseen kun haluaisin vain syödä sipsejä omassa huoneessani ja katsoa netistä pornoa.

Siinäpä vasta ankea tulevaisuudenkuva.

Toivon siis ehdottomasti lisää eroottisia tanssijoita palvelutaloihin tuolijumpan lisäksi, ihan vain omaa loppusuoraani ajatellen. Ja käynkin heti lisäämässä omaan hoitotahtooni, että yöpöydälläni pitää olla kultaisissa kehyksissä sekä Johnny Deppin että Tommi Korpelan valokuvat. Vain lääkkeeksi, tietenkin.

Kirjoittaja on taiteen ja viestinnän sekatyöläinen.