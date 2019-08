Hobbitti ja Crocoliini muuttavat Oprista Isoon-Kristiinaan — Myös bitcoin-automaatti siirtynee mukana

Erikoisliike Hobbitti ja lastentarvikeliike Crocoliini muuttavat Oprista kauppakeskus Isoon-Kristiinaan. Muutto tapahtuu syys-lokakuun vaihteessa.

Yrittäjä Marisanna Ahola kertoo, että liikkeet muuttavat Isoon-Kristiinaan parempien asiakasvirtojen perässä.

— Asiakasvirrat Oprissa ovat pienentyneet. Kivijalkaliikkeissä on sekin, että huonot kelit vaikuttavat ihan eri tavalla kun esimerkiksi isoissa kauppakeskuksissa.

Hobbitin ja Crocoliinin uudet tilat sijaitsevat Aholan mukaan Ison-Kristiinan alakerrassa lasten leikkipaikan vieressä. Kooltaan tilat eivät hänen mukaansa eroa paljoa nykyisistä. Valikoimiin saattaa tulla jonkinalaisia vaihdoksia, mutta merkittäviä muutoksia muutto ei aiheuta.

— Isoimpia rönsyjä lähinnä karsitaan. Esimerkiksi Crocoliinin valikoimassa äityiysvaatteita jätetään pois. Tilalle otetaan enemmän isompien lasten vaatteita, niitä on kysytty paljon.

Hobbitin tuulikaapissa tähän asti sijainnut bitcoin-automaatti siirtynee todennäköisesti mukana uusiin liiketiloihin Isoon-Kristiinaan. Aholalla ei ole tarkkaa tietoa, minne se uusissa tiloissa tarkalleen sijoittuu. Nykyisissä tiloissa se on ollut Hobbitin tuulikaapissa. Ahola kertoo, että bittimaatilla on ollut päivittäistä käyttöä. Hänen mukaansa Kouvolan automaatti on poistumassa.

— Se todennäköisesti saattaa tuoda tälle automaatille lisää käyttäjiä.

Aholan mukaan liikkeet ovat auki Isossa-Kristiinassa lokakuun alussa.