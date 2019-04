Pääsiäisen menoliikenteessä on kokeiltu kesärenkaita — Luumäellä moottoripyöräilijä melkein menetti korttinsa heti kauden alkuun

Pääasiassa pääsiäisen menoliikenne on sujunut rauhallisesti Etelä-Karjalassa.

Menoliikenne on sujunut Etelä-Karjalassa rauhallisesti. Ylikonstaapeli Pertti Karvonen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että muutamia ylinopeussakkoja on jouduttu kirjoittamaan, kun autoilijat kokeilevat kesärenkaitaan, mutta pääasiassa meno on ollut maltillista.

Autojen lsäksi ensimmäiset moottoripyörät ovat ilmestyneet teille. Luumäellä moottoripyöräilijä oli saada ajokiellon heti kauden alkuun, sillä hän ajoi 135 kilometriä tunnissa satasen alueella Kuutostiellä. Hän sai pitää korttinsa, mutta sakot rapsahtivat.

Karvosen mukaan väkeä on selvästi normaaliviikonloppua enemmän liikenteessä.

Poliisin tietoon ei hieman kello 19 ollut tullut yhtään liikenneonnettomuutta.

Menoliikenteen toiseksi huipuksi ennakoidaan perjantaiaamua. Monet palaavat pääsiäisen vietosta jo sunnuntai-iltapäivän ja illan aikana, mutta vilkkainta paluuliikenteen on ennakoitu olevan maanantaina kello 12—20.