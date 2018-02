Imatralainen Jari Purhonen jatkoi hinausyritystä isän ja äidin jalanjäljissä — Omalle pojalleen hän toivoo erilaista uravalintaa Puhelin voi soida mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Siihen vastataan aina. Univelka on hinausyrittäjän alituinen seuralainen. Purhosen onneksi hän saa unenpäästä kiinni milloin vain. Minna Mäkinen Jari Purhonen on toiminut hinausyrittäjänä koko aikuisikänsä. Ensimmäinen kesätyö oli pellon äestys traktorilla kuusivuotiaana.

Kännykkä soi vähän väliä. Hinausyrittäjä Jari Purhonen vastaa rauhallisesti, selvittää asian ja jatkaa juttua. Hetki sitten hän hinasi risteyksessä bongaamansa hyytyneen bussin varikolle. Seuraava työtehtävä voi olla ihan mitä tahansa.

Tätä on hinausyrittäjän arki.

Keikalle ei lähdetä kuin äitienpäiville. — Jari Purhonen

— Puhelimeen pyritään vastaamaan aina, oli tilanne kuin tilanne. Koskaan ei ole silti hermo mennyt asiakkaisiin. Mutta silloin on voinut kirosana päästä, kun on ollut kaksin kerroin auton alla ja joku puhelinmyyjä on ruvennut kauppaamaan rasvaa, Purhonen kuvailee.

Isä kuoli, kun Jari Purhonen oli 6-vuotias

Purhonen on jeesannut tien päällä ”pennusta asti”. Hänen niin ikään hinausyrittäjänä työskennellyt isänsä kuoli pojan ollessa kuusivuotias.

— Isältä petti sydän 43-vuotiaana, vuoden -69-mallisen hinausauton rattiin kulmilla. Volvo pysähtyi Koskipuiston puuhun.

Purhosen äiti jatkoi hinausyritystä kunnes poika sai ajokortin ja käytyä armeijan. Muu uranvalinta ei edes häivähtänyt mielessä.

Sen jälkeen työ on vienyt miestä. Kun armeijakaverit lähtivät risteilylle, suuntasi Purhonen Puumalaan.

— Menin sinne vetämään autolla paikoilleen 330-tonnista Puumalansalmen siltapalkkia.

Tiedon lypsäminen puhelimessa on tärkeä taito

Eräs tärkeä taito hinausyrittäjälle on vuosien varrella kehittynyt: asioiden selvittäminen puhelimessa. Välillä Purhonen tenttaa asiakkailta kyllästymiseen asti, mikä paikan päällä odottaa.

— Omille verkkokalvoille on saatava kuva tilanteesta. Jos jossain näreessä on kuorma-auto kyljellään, on tiedettävä millä kalustolla sinne lähtee ja mitä ottaa mukaan. Keikalle ei lähdetä kuin äitienpäiville.

Yleisin syy hinausauton kutsumiseen on sekä henkilöautoissa että raskaassa kalustossa tekninen vika.

— Yleensä ne liittyvät sähköön tai johonkin mekaaniseen. Joskus on tankattu väärää polttoainetta tai pakkasten lauhtuessa pyörät karkailevat.

Saunan lämmitys on keikkamagneetti

Hinausyrityksessä paiskii yrittäjän lisäksi töitä yksi työntekijä. Lisäksi joitakin keikkoja hoitaa Purhosen avovaimo.

Päivystysluonteinen työ tietää vääjäämätöntä univelkaa.

— Onneksi hermo on vielä kunnossa niin, että saan unenpäästä kiinni ja nukun milloin vain.

Omien menojen suunnittelu on kuitenkin vaikeaa. Harrastamaan ei juuri ehdi.

— Kun kotona panee iltasella saunan lämpiämään, melko varmasti puhelin soi.

Tukikohta rakentuu Mansikkalaan

Viime syksystä lähtien hinausyritys on pitänyt tukikohtanaan Purhosen yhdessä Veli-Pekka ToiviaIsen kanssa hankkimaa kiinteistöä Mansikkalassa. Entisen rautakaupparakennuksen etuosassa toimii vuokralla MS-auto. Purhoselle rakentuvat tilat sisäpihan puolelle. Remontti on vielä käynnissä.

— Meidän kalustossamme on kuusi erilaista hinausautoa. Ne saadaan sopimaan uusiin tiloihin hyvin. Entinen noutopiha on hurjan kätevä varsinkin lyhytaikaiseen säilytykseen, Purhonen kehuu.

Rakennuksessa on yhä monta sataa neliötä vapaata tilaa.

— Niitä markkinoimme sitten, kun paikkoja on saatu kuntoon.

Piittaamaton käytös liikenteessä ärsyttää

Purhosesta hänen työssään parasta on vaihtelu. Myös hyvä asiakaspalaute auttaa jaksamaan.

— Lähtökohtaisesti soittajat ovat ensin aina pahalla päällä. On sattunut vahinko tai muuta ikävää. Yleensä mielialat kuitenkin tasoittuvat, kun vähän aikaa juttelee. Jos vain autolle on käynyt jotain, se ei ole korvaamatonta.

Liikenteessä Purhosta itseä ärsyttää autoilijoiden piittaamattomuus. Henkilöautoilijat somettavat ratin takaa. Pysäyksissä olevaa hinausautoa ei juuri väistetä eikä ohitusnopeuksia lasketa.

— Tuijotetaan liikaa omaan napaan ja kiireeseen. Mutta kun vahinko sattuu, se seuraa mukana lopun ikää, muistuttaa Purhonen.

Ei kansainvälisille kosinnoille

Jos olisi aikanaan päätynyt säännöllisiin palkkatöihin, Purhonen tuskin aloittaisi hinausyrittäjän uraa.

— Oman pojan kohdalle toivoisi, että hän keksisi jotain viisaampaa.

Kansainväliset tiepalvelualalla toimivat yritykset ovat lähestyneet Purhosta vuosien varrella ja taivutelleet luopumaan omasta yrityksestä.

— Ehdot ovat kuitenkin olleet sellaiset, että olen sanonut ei.

Tulevaisuudessa Puronen toivoo voivansa palkata yritykseen lisää työntekijöitä. Kynnys on kuitenkin korkea.

— Kyllä palkan vielä maksaisi, mutta ne sivukulut.

Viime syksynä Purhonen hankki takaisin itselleen isänsä viimeisen hinausauton.

— Volvo on tarkoitus laittaa alkuperäiseen kuntoon. Suur-Saimaan ympäriajoon jos sillä joskus pääsisi, haaveilee Purhonen.

Jari Purhonen

44-vuotias.

Hinausautot Purhonen Oy:n yrittäjä.

Asuu Rajapatsaalla omakotitalossa.

Uusperheessä avovaimo, tytär ja poika sekä avovaimon kolme tyttöä.

Harrastaa harvakseltaan laskettelua pojan kanssa sekä mönkijällä ajoa jääradalla.

Ulkosauna on henkireikä

Mikä oli ensimmäinen kesätyösi?

— 6-vuotiaana olin äestämässä peltoa Viraskorvessa traktorilla.

Millä autolla ajat?

— Lähinnä hinausautolla, joka on joko Scania tai GMC. Siviiliautona on Volvo.

Missä olet kaikkein mieluiten?

— Nykyisessä kodissa on niin sanottu ulkosauna. Se on henkireikä. Sauna tulee lämmitettyä melkein joka ilta. Usein perhe on mukana saunomassa.

On lauantai-ilta ja sinulle osuu ruuanlaittovuoro, mitä laitat ruuaksi?

— Sitä, mitä kebab-paikka sattuu tarjoamaan. Oma ruoanlaitto rajoittuu lämpimiin voileipiin.

Jos nyt vaihtaisit alaa, mikä se olisi?

— Kesällä kansakoulun opettaja ja talvella sisävesilaivan perämies.