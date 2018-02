Lappeenranta visioi kaupungissa olevan 300 ympäristötekniikan työpaikkaa vuoteen 2021 mennessä The Switch lupasi 20 uutta työpaikkaa. Niina Villman Aurelia Turbines on vuokrannut reilun tuhannen neliömetrin tilat Lappeenrannan Eteläkadun ja Loirintien kulmasta.

Lappeenrannan kaupungin vision mukaan kaupungissa on vuoteen 2021 mennessä 300 ympäristötekniikan työpaikkaa.

— Olisiko The Switchillä ja Danfoss/Visedolla nyt yhteensä yli sata työpaikkaa ja Aurelia Turbines ja Axco Motors mukaan lukien paikkoja olisi yli 150. Kaikki nämä yritykset ovat ilmoittaneet, että heillä on kova kasvuvuosi tulossa, sanoo kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen.

Heinonen uskoo, että Lappeenrannan vahvistuva tukijalka elinkeinopolitiikassa on älykkäät voimansiirtojärjestelmät ja ympäristöteknologia yleensä.

Kaupunki on vahvasti mukana näiden neljän yrityksen toiminnassa. Ne kaikki ovat vuokralaisina kaupungin omistaman Lappeenrannan Yritystilan tiloissa. Yritystila vastaa myös The Switchin tulevasta laajennuksesta. Heinonen huomauttaa, että vuokrat ovat markkinaehtoiset.

Viimeisinä valmistuivat uudet tilat Aurelia Turbinesille ja Axco Motorsille ABC-aseman lähelle.

— Kasvupaineita tiloille on varmaan jatkossakin. Tämä järjestely on ollut yrityksille erittäin tärkeää. Ne ovat voineet keskittyä muuhun kuin seiniin ja toimitilakysymyksiin. Kaupunki on pystynyt näin helpottamaan yritysten kasvua.

Kaupunki aikoo vielä yhdessä LUTin kanssa satsata 500 000 euroa suurnopeustekniikan laboratorioon.

— Koska yrityspuolella eteneminen on niin vahvaa, haluamme luoda laboratorioympäristön, josta kaikki alan yritykset hyötyvät. Laboratorio houkuttelee tämän tyyppistä osaamista Lappeenrantaan.

Heinosen mukaan kaupungin ja yliopiston strategiat näyttävät nyt realisoituvan.

— Se näkyy uusina rekrytointeina ja viennin lisääntymisenä.

The Switch lupasi jo 20 työpaikkaa

Japanilainen Yaskawa-konserni ilmoitti alkuviikosta sijoittavansa Lappeenrantaan joitakin miljoonia euroja The Switchin tilojen laajennuksen koneisiin ja välineisiin.

Lappeenrantaan saataisiin 20 uutta työpaikkaa tutkimus- ja kehitystyöhon, kun yhtiö keskittää Lappeenrantaan suurtehoisten käyttöjen tutkimus- ja tuotekehitystyötään.

Lappeenrannan kaupunkiyhtiö Yritystila, jonka vuokralaisena The Switch toimii, toteuttaa muutaman miljoonan euron arvoisen laajennuksen.

Kaupunki aikoo vielä satsata yhdessä LUTin kanssa yliopiston suurnopeustekniikan laboratorion laajentamiseen ja uuteen välineistöön yhteensä 500 000 euroa.