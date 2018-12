Stora Enso lähtee mukaan yhteisyritykseen, jossa jalostetaan selluloosaa tekstiilikuiduksi. Tekniikkaa on jo kokeiltu pilottilinjalla Ruotsissa. Jatkossa Stora Enso perustaa koetehtaan yhden pohjoismaisen tehtaansa yhteyteen.

— Meillä on parhaillaan menossa arviointi siitä, mikä on optimaalinen paikka koetehtaalle. Potentiaalisia maita ja paikkoja on useita, esimerkiksi Uimaharjussa Enocellin tehtaalla tehdään liukosellua, kertoo viestintäjohtaja Satu Härkönen Stora Ensolta.

Koetehtaan avulla puupohjainen tekstiilikuitu saadaan teolliseen tuotantoon. Tuotantoprosessissa käytetään vähemmän energiaa ja kemikaaleja kuin perinteisissä menetelmissä.

Yhteisyritys on nimeltään Treetotextile ab. Se on H&M -groupin, Inter Ikea -groupin ja innovoija Lars Stigssonin yhteisyritys. Treetotextile on toiminut vuodesta 2014 alkaen. Sen tavoite on kehittää uusia tekstiilikuituja vastuullisesti ja kustannustehokkaasti.

Neljällä yhtiökumppanilla on kaikilla samansuuruiset osuudet Treetotextilestä. Inter Ikea -group ja H&M -group aikovat käyttää uutta tekstiilikuitua tuotteissaan jatkossa.