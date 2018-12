Ruokolahden Puntalassa toimiva konepajayritys Ita Nordic on ostanut Kurussa toimivan Carpinon liiketoiminnan. Kauppakirja allekirjoitettiin tänään perjantaina. Ita Nordic -osakeyhtiö hakee koneistuspalveluita Tampereen lähellä tarjoavan yrityksen ostolla ennen muuta kasvua.

— Yritämme koko ajan kasvaa. Toimintaa on kasvatettu yrityskauppojen avulla vuosien varrella aiemminkin, toteaa Ita Nordicin toimitusjohtaja Tommi Matikainen.

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto tulee Ita Nordicin mukaan olemaan lähes 10 miljoonaa euroa. Yrityskaupan myötä henkilöstön kokonaismäärä nousee 60:een.

Työntekijämäärä kasvaa 18 hengellä

Ita Nordic jatkaa toimintaa Kurun toimipisteessä Carpinon nykyisissä 1 000 neliön toimitiloissa. Carpinon 18 työntekijää siirtyy Ita Nordicin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Carpino oy:n yrittäjä Tommi Jokinen jatkaa Kurussa tehdaspäällikkönä.

Yrityskaupan myötä Ita Nordic laajentaa tuotevalikoimaansa.

— Kurussa valmistetaan hydrauliikkasylinterien osia, joita meillä ei ole tuotannossa. Carpinon pääasiakas on meille uusi.

Matikaisen mukaan Puntalassa valmistetaan isompia sarjakokoja kuin Kurussa.

— Meidän on tarkoitus kehittää kummankin pään toimintaa.

Puntalan koneisiin miljoonasatsaus

Ita Nordic jatkaa investointejaan Puntalassa. Tulevien kahden vuoden aikana työstökoneisiin sijotetaan 2,8 miljoonaa euroa.

— Ensimmäisiä koneita on tilattu viikko sitten. Panostamme edelleen automaatioon ja monitoimityöstökoneisiin.

Yritys saa investointeihin 20 prosenttia investointiavustusta Vipuvoimaa EU:lta -hankkeelta.

Laitekantaa aiotaan uudistaa myös Kurussa.

— Käymme alkuvuoden aikana läpi, mikä tarve siellä päässä on.

Tilat Puntalassa riittävät ehkä pari vuotta

Matikainen uskoo, että myös yrityksen henkilöstömäärä jatkaa kasvuaan.

— Vahvuutemme on noussut viimeisen kahden vuoden aikana yli kymmenellä hengellä. Kasvu jatkuu. Tosin osaamisvaatimukset työntekijöille ovat entistä kovemmat.

Ita Nordicin Puntalan hallissa on vast´ikää valmistuneen hallilaajennuksen jälkeen tilaa noin 4 200 neliötä. Se riittää pariksi vuodeksi, arvioi Matikainen.

— Jos kasvu jatkuu näin voimakkaana, lisätilan tarve tulee jälleen eteen.

Ita Nordicin omistavat veljekset Tommi ja Mikko Matikainen. Ita Nordicin liikevaihto on 7,5 miljoonaa euroa. Carpinon liikevaihto on 2,1 miljoonaa euroa.

Juttua täydennetty pe 14.12. kello 17.15 Tommi Matikaisen kommenteilla ja lisätiedoilla.