Kaukaan tehdas ajettiin alas, mutta lappeenrantalaisille tuotetaan kaukolämpöä normaalisti — Myös jätevedenpuhdistamo ja biolajostamo ovat toiminnassa

Lakko pysäytti Etelä-Karjalan metsäteollisuuden tehtaat maanantaina aamulla. UPM:n Lappeenrannan Kaukaan tehtailla lakko pysäytti tuotannon sellu- ja paperitehtaalla sekä sahalla, UPM:n Kaukaan integraatin johtaja Vesa Volmari sanoo.

– Tehtaan alasajo on sujunut ihan tehdyn suunnitelman mukaisesti. Hyvin on tultu alas seisokkiin, ja työntekijät ovat poistuneet tänä aamuna työpaikalta.

Jätevedenpuhdistamo ja uusiutuvaa dieseliä ja naftaa tuottava biojalostamo ovat toiminnassa, ja Kaukaan voima tuottaa normaalisti kaukolämpöä Lappeenrannan kaupunkiin.

Palovartioinnissa työskentelevät kiertävät tehdasalueella varmistamassa, ettei onnettomuuksia satu.

– He tekevät jatkuvia kierroksia kiinni olevissa yksiköissä, Volmari kertoo.

Lähialueen asukkaat ovat saattaneet huomata tehtaan alasajon mädän kananmunan hajuna. Volmarin mukaan tehtaalle ei ole tullut valituksia hajusta.

– Kun on polttoprosesseja, kun niitä ajetaan alas, hajuhaitat ovat mahdollisia. Mitään suurempaa ei meidän omien mittauksien mukaan ole näkynyt.

Lakon kustannuksia Volmari ei tässä vaiheessa pysty arvioimaan.

"Muutamia henkilöitä osastoilla varmistamassa, etteivät paikat jäädy ja on turvallista"

Työtaistelu pysäytti myös Stora Enson Imatran tehtaat. Niiden alasajo alkoi jo viikonloppuna.

– Tehdas on pysähtynyt, vahvisti Stora Enson Imatran tehtaiden johtaja Mikko Nieminen maantantaiaamuna.

Nieminen kertoo seuranneensa myöhään yöhön, tuleeko neuvottelutulosta.

– Valitettavasti ei tullut.

Lakonkin aikana Stora Enson Imatran tehtailla on jonkin verran henkilöstöä paikalla. Lakko ei koske ylempiä toimihenkilöitä. Mahdollisesti paikalla on myös liittoon kuulumattomia työntekijöitä. Lisäksi paikalla on muun muassa palovahteja huolehtimassa tehtaiden turvallisuudesta, Mikko Nieminen kertoo.

– Liittojen kanssa on sovittu lakkorajat. Myös lakossa olevista ammattiryhmistä on muutamia henkilöitä osastoilla varmistamassa, etteivät paikat jäädy ja on muutenkin turvallista olla. En ihan tarkkaan osaa sanoa, kuinka paljon siellä on porukkaa töissä.

Metsä Groupin Kaakkois-Suomen tehtaidet alasajot sujuivat hyvin, viestintäjohtaja Juha Laine sanoo. Metsä Groupilla on Etelä-Karjalassa tuotantoa Simpeleellä, Joutsenossa ja Lappeenrannassa.

Päivitetty kello 10.37: Täsmennetty Volmarin kommenttia lakon kustannuksista.