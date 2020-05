Osakesijoittamista harrastava Sampo Arola ei lannistu edes koronakriisissä: "Uskon sijoittavani ainakin kymmenen vuotta kaiken ylimääräisen osakkeisiin"

Arolan sijoitukset kokivat kovia jo viime vuonna, ja nyt haasteena on pandemia. Tavoitteena on silti taloudellinen riippumattomuus. Hän hankki salkkunsa suojaksi rahaston.

Koronapandemia on ravistellut pörssikursseja ympäri maailman, ja tulevaisuus askarruttaa osakesijoittajia.

Osakesijoittamista harrastava Sampo Arola, 37, koki jo viime vuonna kovia, sillä hänellä oli ennätyksellisen huono sijoitusvuosi. Vaikka hän sai osakekaupoissa 6 000 euron myyntivoitot, hän myös teki 10 000 euron tappion amerikkalaisosakkeillaan. Syynä oli se, että pieni lastensarjoja tekevä yhdysvaltalaisyhtiö ajautui epäselvään rahoitustilanteeseen ja yhtiön osakekurssi sukelsi.

– Realisoin tappiot yhtiöstä eli myin lähes kaikki sen osakkeet pois. Kymppitonnin tappio oli erittäin suuri takaisku, kun huomioidaan, että osakesalkkuni markkina-arvo on samaa luokkaa, Arola kuvaa.

Nyt sitten pitäisi selvitä koronakriisistä.

Kymmenisen vuotta osakkeita ostanut Arola on tehnyt vuosien saatossa useita epäonnistuneita sijoituksia, mutta sijoittajaharrastaja ei anna niiden lannistaa. Hän myös näkee koronakriisin enemmän mahdollisuutena kuin uhkana.

– Uskon sijoittavani ainakin kymmenen vuotta kaiken ylimääräisen osakkeisiin. Lähtökohtaisesti halvemmat osakkeet ovat hyvä uutinen heille, jotka ostavat niitä lisää tulevaisuudessa.

Arola uskoo tehneensä hyvät kaupat huhtikuun alussa, kun hän hankki ensimmäiset korona-ajan osakkeet noin 600 eurolla. Ne olivat it-yrityksen osakkeita, samoja, joita hänellä jo oli.

Korona-aika vaatii poikkeustoimia

Arola sanoo ymmärtävänsä, että korona voi myös olla uhka sijoittajalle ja heikentää ansaintamahdollisuuksia.

– Kuitenkin pörssin laskiessa voimakkaasti osakkeiden pitkän aikavälin tuotto-odotukset nousevat, hän huomauttaa.

Arola uskoo talouden normalisoituvan ennen pitkää, mutta korona-aika vaatii poikkeustoimia. Hän hankki hiljattain talouspuskurin, jolla hän pyrkii tasaamaan pörssilaskuja ja suojaamaan salkkuaan.

Kyseinen ETF eli Exchange Traded Fund on rahasto, joka seuraa Tukholman pörssin 30:tä suurinta yhtiötä. Rahaston voi ostaa ja myydä pörssissä kuin osakkeen.

– ETF:ssä on vielä mukana vipuvaikutus. Jos osakeindeksi (Tukholman pörssi) laskee 2 prosenttia, pitäisi ETF:n nousta 4 prosenttia, Arola kertoo.

Tätä rahastoa hän myy jatkossa pois.

– Tilalle ostan todennäköisesti osakkeita, joita minulla jo on salkussa.

Toistaiseksi ETF on tuottanut Arolalle 1 200 euroa.

Arolan osakesalkun markkina-arvo on nyt 11 000 euroa. Salkku sisältää osakkeita muutamilta yrityksiltä, jotka edustavat it-alaa, terveydenhuoltoteknologiaa ja taloushallintaa.

– Koronasyöksyn ja viime vuoden sijoitustappion jälkeen salkkuni vuotuinen tuotto on tällä hetkellä noin kuusi prosenttia.

Korona luo epävarmuutta mutta myös mahdollisuuksia

Pidemmällä aikavälillä rajut pörssikurssien laskut ovat olleet historiassa oiva mahdollisuus, muistuttaa OP Ryhmän varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja Kai Kalajainen.

– Tilanteen muututtua paremmaksi pörssikurssit ovat kääntyneet nousuun ja nousseet yli aiempien huipputasojen.

Kalajainen sanoo, että osakkeisiin sijoittavan kannattaa tehdä sijoitussuunnitelmaa aina vähintään viideksi vuodeksi.

– Ostoja kannattaa hajauttaa ajallisesti, koska se tasaa heilahtelujen vaikutusta. Lisäksi on hyvä toimia systemaattisesti, ei tunteella.

Kalajainen kehottaa välttämään lyhytaikaista voitontavoittelua.

Hänen mukaansa osakkeita ei kannata myydä, vaikka tilanne hermostuttaa, ellei tarvitse rahoja nopeasti.

Kalajainen arvioi, että taloudellinen riippumattomuus on monen sijoittajan mielessä, mutta moni hyvinkin rikas ihminen haluaa jatkaa palkkatöitä, vaikkei olisi tarvetta.

– Pelkkä vapaa-aika tekee harvoin onnelliseksi.

Päivi Tuovinen Sampo Arola ostaa pääosin kotimaisia osakkeita, koska yritystietoja on helpointa tutkia suomeksi.

Paras osuma oli sijoittaa terveysteknologiaan

Mitä aiemmin yrityksen kasvutarinaan pääsee mukaan, sen parempi. — Sampo Arola

Arolan mielestä korona-aikana on järkevintä sijoittaa aloille, ”joiden tuotteita ja palveluja tarvitaan säässä kuin säässä”. Esimerkkejä ovat tilitoimistot, energiayhtiöt ja peliyritykset.

– Nyt en sijoittaisi hyvin velkaantuneisiin heikon taseen yhtiöihin, jotka kärsivät koronasta erityisen paljon.

– Nyt hyviä valintoja ovat yhtiöt, joilla on vahva tase ja jotka ovat hyvässä rahoitusasemassa.

Arola pyrkii sijoittamaan etenkin ”laadukkaisiin pienempiin yhtiöihin”.

– Olisi hyvä, jos yhtiön pääoman tuotto olisi melko korkea, yrityksellä olisi jokin kilpailuetu ja yhtiö kasvaisi kaksinumeroista prosenttia.

– Mitä aiemmin yrityksen kasvutarinaan pääsee mukaan, sen parempi, Arola kiteyttää.

Toistaiseksi parhaan sijoituksensa Arola on tehnyt aikoinaan terveysteknologiafirmaan.

– 3 000 euron sijoitus kasvoi muutamassa vuodessa 8 500 euroon, eli tuotto oli 5 500 euroa. Firma on salkussani yhä, joten on vaikea sanoa tarkalleen, paljonko olen sillä tienannut, Arola kertoo.

Arola pyrkii saavuttamaan taloudellisen riippumattomuuden sijoituksillaan kymmenessä vuodessa. Hän ei usko, että koronakriisi vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen.

Taloudellisen riippumattomuuden voi kiteyttää tilanteeksi, jossa ihminen ei välttämättä tarvitse palkkatuloja. Hän voi kattaa kulunsa sijoitustuotoilla, säästöillä tai jollakin muulla tavalla kuin työllä.

Arolalla on useita tavoitteita sijoittajana. Ensimmäinen niistä on taloudellinen joustavuus ja turva: sijoittamisen pitää tuoda riittävästi rahaa elämiseen ja säästöön.

– Se tavoite on jo osin saavutettu.

Arola haluaa myös tulla mahdollisimman hyväksi sijoittajaksi.

– Kolmantena tavoitteenani on, että saavutan taloudellisen riippumattomuuden ja voin valita, mitä teen omalla ajallani.

Arola aikoo säästää ja sijoittaa säännöllisesti, jotta hänestä tulisi taloudellisesti omavarainen viimeistään vuosikymmenen päästä, 47-vuotiaana.

Arolan mukaan päämäärään pääseminen riippuu paljon säästöprosentista. Hän on säästänyt kuukausituloistaan toistaiseksi 20–50 prosenttia.

Tavoitteen saavuttaminen vaatii Arolan mukaan nykytulojen tai säästöprosentin nostoa.

Nykyisin Arola saa tuloja noin 1 000–2 000 euroa nettona kuukaudessa.

– Luotan siihen, että tuloni kasvavat tulevaisuudessa, tuore yrittäjä toteaa.

Päivi Tuovinen Sampo Arolan tavoitteena on tulla taloudellisesti riippumattomaksi kymmenessä vuodessa.

Puolen miljoonan omaisuus riittäisi omavaraisuuteen

Arola perusti äskettäin digitaalisen markkinoinnin yrityksen veljensä ja tämän vaimon kanssa.

Arola arvioi, että hänellä pitää olla 400 000–500 000 euron omaisuus, jotta hänestä tulisi taloudellisesti omavarainen.

– 350 000 euron omaisuudella ja viiden prosentin osinkotuotolla saisin bruttona 17 500 euron vuotuiset osingot. Viiden prosentin osinkotuotto on kuitenkin korkea, hän miettii.

Arola laskee nykyomaisuutensa arvoksi 50 000 euroa. Osakesalkun lisäksi hänellä on vuokralla oleva sijoitusasunto, josta hän on maksanut 40 000 euroa ja josta on jäljellä 94 000 euroa taloyhtiölainaa.

Nyt lyhennysvapaalla olevan asunnon vuokraamisesta hän saa toistaiseksi 250 euroa nettotuloja kuukaudessa.Mitä Arola aikoo tehdä, kun hänestä tulee taloudellisesti riippumaton?

– Uskon elämän olevan hyvin samannäköistä kuin nytkin. Vapaus kuitenkin lisääntyy merkittävästi, Arola pohtii.

Taloudellisesti riippumattomana Arola käyttäisi aikansa vielä enemmän itselleen merkitystä tuottaviin asioihin, kuten musiikin harrastamiseen.

– Jatkaisin varmasti myös sijoittamista. Vaikea sanoa, tarvitsisiko töitä lopettaa. Nyt pidän töitäni mielekkäinä, mutta saatan nähdä asian eri tavalla kymmenen vuoden kuluttua.

– Haluaisin myös ehkä kokeilla asumista toisessa maassa.