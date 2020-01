Outo väärennösilmiö: ihmiset maksavat ostoksiaan elokuvaseteleillä — "Tällaista ei ole aiemmin tullut vastaan"

This is not legal. It is to be used for motion props.

Tämä ei ole laillinen vaan tarkoitettu elokuvakäyttöön.

Tällaisia englanninkielisiä tekstejä on painettu niin sanottuihin elokuvarahoihin, vääriin euroseteleihin, joita on liikkunut viime kuukausina runsaasti koko Euroopassa. Kyseessä on uusi, poikkeuksellinen rahaväärennösilmiö.

Erikoisilla Movie money -seteleillä on onnistuttu tekemään ostoksia myös eri puolilla Suomea. Keskusrikospoliisin (KRP) tilaston mukaan viime lokakuun loppuun mennessä niitä oli käytetty noin 150 maksutapahtumassa.

Pääosa väärennöksistä on kahdenkymmenen ja viidenkymmenen euron suuruisia, mutta joukossa on myös muutama viiden ja kymmenen euron paperiraha.

AOP Tältä näyttää oikea 50 euron seteli.

Esimerkiksi Sisä-Suomen poliisin tietoon on tullut tällaisia yksittäisiä rahajäljitelmiä lähes päivittäin viime kesäkuusta alkaen. Niitä on löydetty kaupoista, kioskeista ja ravintoloista, kun ihmiset ovat käyttäneet niitä laittomasti maksuvälineenä — osa ei ole tiennyt maksavansa leikkirahalla, osa taas on.

Ennen joulua Sisä-Suomen poliisi oli takavarikoinut elokuvaseteleitä vajaan kymmenentuhannen euron edestä.

— Tällaista ei ole aiemmin tullut vastaan, rikoskomisario Jussi Pilviö sanoo.

Seteleitä hankittu verkkokaupoista

Mikä filmiseteleiden idea oikein on?

— On hyvä kysymys, mikä järki niissä on. Jokin bisnes niissä piilee, kun niitä levitellään niin paljon ihmisille.

Ainakin niillä on siis maksettu laittomasti ostoksia.

— Erilaisia rahajäljitelmiä on hankittu aiemmin ulkomailla matkamuistoksi, Pilviö kertoo.

Poliisi ei ole päässyt elokuvaseteleiden painajien jäljille. Tutkimusten mukaan suurin osa niistä on hankittu ulkomaisista verkkokaupoista.

— Netistä saa tilattua kaikenlaista, Pilviö toteaa.

Elokuvaseteleissä ei ole turvatekijäjäljitelmiä.

— Myös muita vastaavia heikkotasoisia ylimääräisillä teksteillä tai kuvilla varustettuja väärennöksiä on käytetty onnistuneesti yhä enemmän. Tämä osoittaa, että aidon setelin turvatekijöitä ei tunneta tai niiden tarkastamiseen ei käytetä maksutilanteessa aikaa, kertoo väärennöksiä tutkivan KRP:n rikosteknisen laboratorion tekninen tutkija Marja-Leena Mönttinen.

Aidot paperirahat sisältävät useita turvatekijöitä, kuten turvalangan ja vesileiman, joiden avulla väärennökset kyetään erottamaan aidoista.

Katso seteliä valoa vasten, tunnustele sormin ja kallistele. Näin kannattaa toimia, jos epäilee setelin aitoutta, kertoo Suomen Pankin toimistopäällikkö Heli Snellman.

— Ohjeet ovat hyvä neuvo: seteliä kannattaa aina katsoa tarkasti, Snellman sanoo.

Yksi väärä seteli tarjolle kerrallaan

Mönttisen mukaan Suomessa havaittujen erilaisten rahaväärennösten määrät ovat silti olleet kokonaisuutta katsoen vähäisiä koko euroajan.

— Muutamat suuremmat tapaukset tai niiden puute aiheuttavat vuosittaista vaihtelua tilastoissa. Mikään viimevuotinen tapaus ei ole laboratoriotutkimusten kannalta jäänyt mieleen, Mönttinen kertoo.

Filmiseteleiden lisäksi muitakin erikoisia tapauksia on silti paljastunut. Lahden poliisiaseman kahvikassaan ilmestyi lokakuussa tökerösti väärennetty sadan euron seteli. Länsi-Uudenmaan syyttäjäviraston aluesyyttäjä tutkii yhä, miten se päätyi kassaan.

Kauppa ja kuluttajat ovat yleensä hyvin perillä aidon rahan ominaisuuksista. — Heli Snellman

Väärät paperirahat kulkeutuvat Suomeen yleensä ulkomailta. Pilviön mukaan niitä on tullut aiemmin ainakin entisistä itäblokin maista.

— Jos väärennöksen käyttäjää ei saada kiinni, väärennöksen aiheuttama taloudellinen vahinko jää väärän rahan vastaanottaneen henkilön tai yrityksen tappioksi, Mönttinen kertoo.

Suurimmassa osassa Suomessa havaituista tapauksista on käytetty yhtä väärää seteliä kerrallaan.

Rahaväärennökset löytyvät Suomessa nopeasti.

— Kauppa ja kuluttajat ovat yleensä hyvin perillä aidon rahan ominaisuuksista. Väärennökset huomataan viimeistään yksityisissä laskentakeskuksissa, jotka hoitavat kaupan vaihtokassatilitykset, Snellman selvittää.

Valtaosa Suomessa havaituista väärennöksistä on heikkolaatuisia. Valveutunut kuluttaja tai kassatoimihenkilö pystyy Snellmanin mukaan tunnistamaan ne väärennetyiksi.

— Ammattimaisten väärennösliigojen tuottamat väärennökset voivat kuitenkin olla harmillisen hyvälaatuisia.

Eniten väärennetään kahdenkymmenen ja viidenkymmenen euron seteleitä.

— Isompia seteleitä tutkitaan mahdollisesti tarkemmin. Väärentäjien tavoitteena lienee maksimoida hyöty ja minimoida kiinnijäämisriski, Snellman perustelee.

Setelintunnistuslaite vaikeuttaa väärennösten levittämistä

Suomen Pankki ja KRP arvioivat, että Suomessa löytyneiden rahaväärennösten määrä ei kasva nykytasosta.

— Suomessa käytetään paljon setelitunnistinlaitteita, joiden johdosta väärennösten levittäminen ei ole helppoa, perustelee KRP:n tekninen tutkija Marja-Leena Mönttinen.

Yhteistyö eri viranomaisten ja laskentakeskusten, pankkien ja kaupan alan toimijoiden kesken toimii Mänttisen mukaan hyvin. Siksi laajamittaisissa levitystapauksissa väärän rahan käytöstä on suuri riski jäädä kiinni.

Mikään turvatekijä ei kuitenkaan estä väärentäjiä tekemästä heikkoja, keskitasoisia tai melko hyviäkin väärennöksiä. — Marja-Leena Mönttinen

Suomi ei liene jatkossakaan euroväärennösten ammattimaisten levittäjien ykköskohde.

— Helpompiakin maita löytyy, Mönttinen toteaa.

Pienten väärennöstapausten määrä voi silti ajoittain lisääntyä, sillä väärennösten tilaaminen netistä saattaa houkutella yhä useampia satunnaisia kokeilijoita.

Suomen Pankin toimistopäällikkö Heli Snellman kertoo, että käyttöön otettu euron uusi setelisarja sisältää useita turvatekijöitä, joita on vaikea jäljitellä.

— Siksi oletamme, että väärennösten määrä ei ainakaan kasva lähivuosina.

Mönttinen arvioi, että uusien seteleiden turvatekijät ehkäisevät huipputasoisten väärennösten valmistuksen.

— Mikään turvatekijä ei kuitenkaan estä väärentäjiä tekemästä heikkoja, keskitasoisia tai melko hyviäkin väärennöksiä. Tällaiset voivat päästä läpi maksutilanteissa, joissa turvatekijöitä ei järjestelmällisesti tarkisteta