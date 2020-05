Ihmiset sijoittavat nyt metsiin – Ilmiön taustalla on korona ja matalat korot

Varmana pidetty sijoitus kiinnostaa, kun osakemarkkinat sahaavat ylös ja alas. Kysyntä on saanut metsäkiinteistöjen hinnat nousuun.

Kiinnostus metsäsijoittamiseen on kasvussa. Osakekurssit heittelehtivät, joten yhä useampi hakee vakaata sijoituskohdetta. Tämä näkyy metsätilojen lyhyissä myyntiajoissa ja kohonneissa hinnoissa.

Metsäsijoittamisen tulevaisuus näyttää hyvältä, jopa toiveikkaalta.

– Metsätilojen kauppa on koronaviruksen aiheuttamasta talouden notkahduksesta huolimatta jatkunut ennallaan, ja siinä on havaittavissa jopa kasvua, kertoo metsäasiantuntija Timo Hannonen, 43, Päijät-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksestä. Hänen erikoisalaansa on metsätilojen välitys.

Metsätilan ostamiseen ei tarvita jättiomaisuuksia. Halvimmillaan metsätilan voi saada 20 000 eurolla, mutta Hannonen suosittelee sijoittamaan mieluummin 50 000 eurosta ylöspäin.

– Metsätilaa hankittaessa sen arvo on puustossa, ei maassa. Metsän arvo vaihtelee puuston mukaan, hän kuvailee.

Moni ostaa metsätilan lainarahalla. Korot ovat ainakin toistaiseksi matalia, ja metsästä voi odottaa tuottoa, joka on lainakorkoja enemmän.

Kokematonkin voi pärjätä metsänomistajana

Metsätilan eli metsäkiinteistön voi ostaa, vaikka ei tietäisi metsän hoitamisesta mitään. Jos on aivan noviisina liikkeellä, tila kannattaa ostaa luotettavalta myyjältä.

– Tilasta pitää olla luotettava metsäarvio. Sen pitäisi olla metsäammattilaisen tekemä ja vielä maastossa tehty. Itse en ostaisi kaukokartoituksen perusteella, vaikka sellaisiakin tiloja on myynnissä, Hannonen huomauttaa.

Metsäarvioon on laskettu tilalla kasvavan puuston määrä ja arvo. Vaikka ei ymmärtäisi kuutioista mitään, eurot ymmärtävät kaikki.

– Tilat myydään yleensä tarjouskilpailun kautta. Kysyntä on tällä hetkellä suurempi kuin tarjonta, Timo Hannonen sanoo.

– Jos on myymässä metsätilaa, ongelmana ei ole löytää ostajaa vaan saada paras hinta.

Kysyntä nostaa tilojen hintoja. Metsätilasta, jonka puuston arvoksi on arvioitu myyntihetkellä 54 000 euroa, saattaa joku tarjota vaikka 75 000 euroa. Metsäarvio ei kerro lopullista tilan hintaa, mutta siitä on etenkin amatööreille apua arvioitaessa ostoksen kannattavuutta.

– Suurin osa metsätilojen ostajista ei ole metsänhoidon ammattilaisia.

Mirja Hussain Metsurin koulutuksesta on nyt hyötyä.

Kun tila on ostettu, omistaja ei voi jäädä pankolle makaamaan ja odottamaan, että puuston arvo nousee. Metsää pitää hoitaa.

– Metsän kannattavuus on omissa käsissä. On osattava tehdä oikeat asiat oikeaan aikaan. Siinä auttavat metsäammattilaiset. Omaa aktiivisuutta tarvitaan siinä, että ottaa yhteyttä asiantuntijaan, Hannonen kertoo.

Metsäasioissa ei tarvitse hötkyillä.

– Metsänomistajan ”heti” tarkoittaa yhden tai kahden vuoden sisällä.

Sijoituksen eli metsätilan voi jättää muiden hoidettavaksi, mutta moni metsänomistaja parantaa metsästä saatavia tuloja omalla työllään.

– Tuotto muodostuu kahdesta asiasta: oman työn palkasta ja metsän tuotosta eli kasvusta.

Eli jos raivaussaha pysyy käsissä ja osaa istuttaa, tuloja voi parantaa tekemällä metsurin töitä itse.

– Jos esimerkiksi tulot olisivat 10 000 euroa ja hoitotoimenpiteiden hinta 2 000 euroa, itselle jää joko 8 000 tai koko summa. Ja tyypillisesti metsän tuotot tulevat eri paikasta kuin mihin kulut kohdistuvat, Hannonen kertoo.

Suurin osa metsätilojen ostajista ei ole metsänhoidon ammattilaisia. — Timo Hannonen

– Metsä ei ole säästötili, jollaiseksi se muuttuu, jos sitä ei raaski hakata.

Yhteismetsän omistaja selviää vähällä vaivalla

Jos metsäpalstan hoitaminen kuulostaa työläältä tai kalliilta, metsään voi sijoittaa myös rahaston tai yhteismetsän kautta.

Yhteismetsä on osakkaidensa metsistä koostuva metsäalue, jota osakaskunta hoitaa yhdessä. Yhteismetsään voi liittyä liittämällä siihen metsäpalstan tai sijoittamalla rahaa sijoittajametsiin.

– Yhteismetsä on vaivaton tapa omistaa metsää, Timo Hannonen toteaa.

Metsää ostetaan myös ilmastosyistä. Metsä sitoo tehokkaasti ilmakehän hiilidioksidia ja hillitsee ilmastonmuutosta. Se on ekologinen sijoitusmuoto, ja tätä arvostetaan pelkän tuoton lisäksi.

Osalle metsän ostajista raha ei olekaan tärkein arvo. Kävely ja vaikka sieniretki omassa metsässä on arvoltaan korvaamaton.

– On myös huomattavasti mukavampi kävellä metsässä kuin selata tiliotteita.

Mirja Hussain Joskus saha joutaa lepäämään, sillä metsillä on muutakin arvoa kuin niiden tuottama tulos. Metsässä voi myös rentoutua ja vaikka sienestää. Se onkin monelle syy hankkia omaa metsää.

Metsätilat ovat vähän kuin tatuoinnit: kun on yksi, pitääkin saada toinen. Eikä sekään aina riitä.

Tämäkin selviää Timo Hannosen kirjasta Metsäyrittäjänä (Metsäkustannus 2019). Kirjassa kuvataan, miten Hannosesta itsestään tuli metsäyrittäjä, mitä se vaatii ja mitä se antaa.

Hänen vapaa-aikansa kuluu metsässä. Aluksi hän oli siellä vaimonsa kanssa, nykyisin koko perhe on mukana istuttamassa ja raivaamassa.

Hannonen tekee selvän eron metsäsijoittajan ja metsäyrittäjän välille. Hän ei halua itsestään käytettävän sijoittaja-sanaa, sillä hän ei koe kuuluvansa metsäsijoittajiin.

– Metsä on yksi osa heidän sijoitussalkkuaan. He eivät hikoile metsätöissä vaan ostavat palveluja. Metsäsijoittajat hyödyntävät metsää tehokkaasti ja seuraavat sen kehitystä lukuina, hän kuvailee.

Metsäyrittäjäksi hän määrittelee metsänomistajan, joka hyödyntää omistuksessaan omaa työpanostaan ja osaamistaan.

– Metsäyrittäjän toiminta on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämistä, ja hänellä on vahva näkemys yrityksestään.

Ensimmäiselle palstalle nousi oma talo

Haave metsän omistamisesta syntyi jo opiskeluaikoina. Armeijan jälkeen, vuonna 2002, Hannonen osti 5,2 hehtaarin metsätilan, jolle voisi rakentaa talon. Sen hän rakensi omasta metsästään kaadetuista puista. Taloon löytyi rakennusvaiheessa emäntä, ja nyt siellä kasvaa kolme lasta.

Metsäala on kasvanut paljon, mutta kuten poromieheltä ei sovi kysyä tokan kokoa, ei metsäyrittäjältä kysytä hehtaareja.

Hannonen pohtii myös sitä, kenelle hän sijoittaa. Itselleen vai lapsilleen? Jos metsä istutetaan nyt, sen tuotto korjataan noin 50 vuoden kuluttua.

– En voi tietää, kiinnostaako metsäyrittäminen lapsiani. Olen jo psyykannut itseäni siihen, että metsät ovat vain minun ja vaimoni intohimo. Lapset voivat aikuisena kiinnostua jostain aivan muusta.

– Jos heillä ei ole innostusta asiaan, muuttakoot sitten metsät rahaksi.

Hannonen on työssään metsätilojen välittäjänä ja sukupolvenvaihdosneuvojana nähnyt monta kertaa, miten tila on siirtynyt uudelle sukupolvelle, jota metsäasiat eivät kiinnosta.

– Jos lapsia ei kiinnosta, neuvoni on, että myykää ne metsät itse ja jakakaa se lapsille rahana. Miksi turhaan tehdään ensin sukupolvenvaihdos ja sitten myydään, hän pohtii.