Eteläkarjalaisissa marketeissa ja urheilukaupoissa on huomattu miesten ostavan vaatteita aiempaa innokkaammin. Kaupan liiton selvityksen mukaan ilmiö on globaali: miestenvaatemarkkinoiden kasvuennuste on muun muassa Kiinassa ja Euroopassa naistenvaatteita suurempi.

— Uskon, että miehet ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota trendeihin ja pukeutumiseen. Miehet myös ostavat tuotteita herkemmin kuin naiset. Kun löytyy hyvä tuote, mies ostaa sen, eikä jää jahkailemaan. Naiset ovat tarkkoja, ja pieni väripilkku paidassa saattaa häiritä, kertoo Mirja Teräväinen lappeenrantalaisen Urheilu-Koskimiehen vaateosastolta.



Urheilu-Koskimiehestä miehet etsivät muun muassa teknisiä asuja sekä ulkoilu- ja golfvaatteita, Teräväinen kertoo.