Toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström jättää Stora Enson ensi vuonna

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström on tänään ilmoittanut Stora Enson hallitukselle jättävänsä toimitusjohtajan paikkansa ensi vuonna. Hallitus on alkanut etsiä hänelle seuraajaa.

Sundström jatkaa nykyisessä tehtävässään toistaiseksi ja lähtee Stora Ensosta vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tarkka ajankohta ilmoitetaan, kun hänen seuraajansa on valittu.

Yhtiön tiedotteessa Stora Enson hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta kiittelee Sundströmiä siitä, mihin suuntaan tämä on toimitusjohtajakautensa aikana vienyt yhtiötä.

— Stora Enson muutos kohti biotaloutta kiihtyi Karl-Henrik Sundströmin johtajuuden ja näkemyksen avulla. Hän vaikutti suuresti Stora Enson kehittymiseen uudistuvien materiaalien yhtiöksi ja ohjasi yhtiötä kohti vastuullista kannattavaa kasvua. Karl-Henrikin toimikaudella Stora Ensosta on tullut johtava yhtiö vastuullisuudessa. Yrityksen innovaatiotyö on osoittanut, että kestävät ratkaisut voivat korvata fossiilipohjaiset materiaalit ja vaikuttaa osaltaan ilmaston lämpenemisen torjuntaan, sanoo Eloranta.

”Aika ojentaa kapula seuraajalle”

Karl-Henrik Sundström aloitti työnsä Stora Ensossa talousjohtajana vuonna 2012 ja siirtyi paperi- ja puutuoteliiketoimintojen johtoon vuonna 2013. Hänestä tuli Stora Enson toimitusjohtaja elokuussa 2014.

— Olen nauttinut ajastani Stora Ensossa paljon, sillä olemme jännittävällä matkalla. Näinä aikoina vastuullisuuden huomiointi on yhä tärkeämpää liiketoiminnalle ja yhteisöille koko maailmassa. On ollut suuri kunnia tehdä yhteistyötä Stora Enson lahjakkaiden tiimien ja omistautuneiden asiakkaiden kanssa uusiutuvien, kierrätettävien ja fossiilittomien ratkaisujen kehittämiseksi. Täytän ensi vuonna 60 vuotta, ja minun on nyt aika ojentaa kapula eteenpäin seuraajalleni, joka jatkaa matkamme johtamista, kertoo Sundström.

Sunilan tehdas on osa konsernia

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 10,5 miljardia euroa.