Imatran kiinteistö- ja aluepalvelu Kipa aloittaa yhteistoimintaneuvottelut - syynä on isolta osin Imatran kouluverkkouudistus, joka vähentää Kipan tuottamien vahtimestaripalveluiden tarvetta

Imatran kiinteistö -ja aluepalvelu -osakeyhtiö (Kipa) aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Yt-neuvotteluista päätti yhtiön hallitus keskiviikkona. Neuvottelut koskevat kiinteistöpalveluiden ja maanrakennuksen yksiköitä. Niissä työskentelee yhteensä 25 työntekijää.

Sopeutustoimet voivat Kipan toimitusjohtajan Markku Puuskan mukaan sisältää irtisanomisia, osa-aikaistamisia, alle 90 päivän lomauttamisia ja muita työsuhteen muutoksia.

— Mahdolliset toimenpiteet kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään.

Taustalla kouluverkkouudistus

Tarve yt-neuvotteluille syntyi Puuskan mukaan ennen muuta Imatran kouluverkkouudistuksen takia.

— Tuotamme tällä hetkellä vahtimestaripalvelut kaikkiin kouluihin. Kun koulujen määrä vähenee, tarve vahtimestareille vähenee.

Puuska muistuttaa, että neuvottelujen yhteydessä tarkastellaan, saadaanko ihmisiä sijoitettua yhtiössä muihin toimintoihin.

Neuvottelut käyntiin ensi viikolla

Neuvotteluiden aloittaminen edellyttää Imatran kaupunginhallituksen hyväksyntää. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina.

— Neuvottelut on tarkoitus käynnistää heti keskiviikkona 20. marraskuuta. Niiden kesto on kaksi viikkoa, kertoo Puuska.

Edellisen kerran Kipa kävi yt-neuvotteluja viime vuoden vaihteessa. Ne johtivat kahdeksan henkilön irtisanomiseen. Lisäksi yksi henkilö jäi eläkkeelle eikä hänen paikkaansa täytetty.

— Kouluverkkouudistus oli tiedossa jo tuolloin, mutta vielä silloin ei ratkaisuja tehty, Puuska sanoo.

Kipan suurin asiakas on Mitra Imatran rakennuttaja. Molemmat ovat Imatran kaupungin tytäryhtiöitä.

Juttua on täydennetty 14.11. kello 13.16 Markku Puuskan kommenteilla.