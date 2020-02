Danske Bank sulkee Kotkan, Kouvolan ja Mikkelin konttorinsa. Kouvolan ja Mikkelin konttorit sulkevat ovensa 8. toukokuuta, Kotkan konttori menee kiinni 26. toukokuuta.

Sulkemisten jälkeen Kotkan ja Kouvolan lähimmät konttorit ovat Lappeenranta, Lahti ja Helsinki. Mikkelin lähimmät konttorit ovat Lappeenranta, Lahti, Jyväskylä, Kuopio ja Joensuu.

Pankin tiedotteen mukaan suuri osa alueen asiakkaista hoitaa nykyisin pankkiasiansa mobiili- tai verkkopankissa. Valtakunnallisesti esimerkiksi lainaneuvotteluista jo 80 prosenttia käydään etänä.

Työntekijöille tarjotaan työtä muualta

Danske Bank tiedotti torstaina myös, että sen Suomen toimintoja koskevat yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Tammikuussa alkaneiden neuvottelujen lopputulos on se, että työ päättyy 60 henkilöltä. Vähennykset kohdistuvat pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tukitoimintoihin.

Kotkan ja Kouvolan konttoreiden johtaja Terhi Nylund kertoo, että hänen lisäkseen Kotkassa on neljä työntekijää, Kouvolassa saman verran.

– Heille kaikille on tarjottu töitä toiselta paikkakunnalta. On toki jokaisen oma ratkaisu, ottavatko he sitä vastaan, sanoo Nylund.

Pankin tiedotteen mukaan myös Mikkelin konttori yhdistetään pankin muihin konttoreihin.

Digitaalinen allekirjoitus jopa asuntokaupassa

Danske Bankin konttorien työntekijät ovat etänä palvelleet kaikkialla Suomessa asuvia asiakkaita. Konttorikohtaista asiakasmäärää ei ole saatavilla, mutta Nylundin mukaan Danske Bankin markkinaosuus on noin kymmenen prosenttia.

Nylundin mukaan nykyisin ei enää ole sellaisia pankkiasioita, joita ei voisi hoitaa etänä. Digitaalisuus yleistyy jopa asuntokaupoissa.

– Digitaalinen asuntokauppa tulee muuttamaan myös itse kauppatilanteen sellaiseksi, että se ei edellytä ostajan, myyjän ja välittäjän yhteisen ajan löytymistä vaan allekirjoituksen voi tehdä digitaalisesti. Tämä nopeuttaa usein asuntokauppaa, sanoo Nylund.