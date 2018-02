Hirmuinen kysyntä yllätti venemattoja tuovan lappeenrantalaisen yrityksen Seuraavaksi Linedeck tähyää rakennusyritysten suuntaan. Maton voi asentaa niin parvekkeelle kuin rintamamiestalon betoniportaisiin. Minna Mänttäri Jyrki Sivosen (oik.) ja Teppo Karttusen mukaan venemattobisnes on teettänyt paljon työtä, mutta nyt näkymät ovat tosi hyvät.

Lappeenrantalainen Linedeck sukelsi suoraan markkinarakoon. Suomessa tuntui olevan puute sopivasta venematosta, ja Jyrki Sivosen ja Teppo Karttusen firma ryhtyi tuomaan sellaista viime elokuussa Hong Kongista.

— En hurjimmissa unelmissanikaan olisi uskonut tällaiseen vauhtiin, Sivonen sanoo.

Äskettäin päättyneillä venemessuilla tuotteen markkinointi lähti varsinaiseen lentoon.

— Messuja varten varatut 200 esitettä loppuivat jo alkumetreillä. Lopulta jaoimme noin 900 esitettä ja nettisivutkin kaatuivat, Karttunen kertoo.

Koko homma alkoi Sivosen tarpeesta ehostaa omaa venettään.

Netistä löytynyt tuote osoittautui hyväksi, ja Sivonen nappasi golfkentältä yhtiökumppaniksi Karttusen.

Ensimmäiset sata mattoa tulivat lentorahtina ja seuraavat laivakontissa, johon mahtuu 800 mattoa.

— Ensimmäinen erä myytiin saman tien. Toinen kontillinen ja yksi koe-erä junakuljetuksena ovat nyt tulossa, Karttunen kertoo.

Linedeck hankkii tavaran Kiinasta ja varastoi sen Nastolaan. Jälleenmyyjinä on lähinnä venealan toimijoita eli Yamaha-ketju ja noin 15 muuta yritystä. Lisäksi asennuksia hoitaa neljä yritystä.

Jälleenmyyjiä on muun muassa Lappeenrannassa ja Imatralla sekä Kotkassa ja Haminassa. Tavoitteena on luoda koko Suomen kattava jakeluverkosto.

Pyyhkäisemällä puhtaaksi

Venematto on synteettistä kumia. Sillä on Sivosen ja Karttusen mukaan monia hyviä ominaisuuksia juuri venekäytössä. Matto ei ole liukas märkänäkään, se tuntuu pehmeältä ja lämpöiseltä, kuivaa nopeasti ja on helppo pitää puhtaana.

— Matto on umpikumia eli se ei ime mitään.

Sivonen kertoo tehneensä kotitestejä punaviinillä ja rasvaisella pasta-annoksella. Viiniläiskä lähti parin tunnin kuluttuakin kostealla rätillä ja pastan jäljet saippualla.

Minna Mänttäri Linedeck-mattoja on saatavilla eri kuvioinneilla ja väriyhdistelminä.

Tähtäimessä parvekkeet

Linedeckin maton yksi kilpailuetu on hinta. Veneissä käytetystä synteettisestä tiikistä eli laminaatista joutuu Sivosen mukaan maksamaan kolminkertaisen hinnan, ja aito tiikki maksaa kymmenen kertaa enemmän.

Kumimatto on myös kilpailijoitaan helpompi asentaa. Sen pystyy näppärä tekemään itse.

Miehillä on jo pää täynnä ajatuksia siitä, minne kaikkialle mattoa voisi markkinoida.

— Ne eivät vielä ole julkaisukelpoisia, Karttunen sanoo.

Muutaman rakennusliikkeen kanssa Linedeck on sopinut maton käytöstä parvekkeilla. Muun muassa Evälahti on asentanut matot yhteen taloon Imatralla.

Valmistajatehtaan kanssa Linedeck on sopinut markkinoinnista Pohjoismaissa, Baltiassa ja Pietarin alueella. Toistaiseksi rahkeet ovat riittäneet lähinnä Suomen alueelle.

— Tarkoituksena olisi saada palkattua ainakin yksi hyvä mies tai nainen porukkaan. Oikein hyvä kesätyöntekijäkin voisi olla tarpeen, Karttunen miettii.

Sivosella ja Karttusella on kummallakin oma päivätyönsä, jonka päälle tulee mattobisneksen pyörittäminen. Vapaa-ajanongelmia ei kuulemma ole.

Seuraava markkinointiponnistus on raksamessuilla Lahdessa, jossa on tavoitteena löytää erityisesti rakennusliikkeitä ja remontti- ja parvekelasifirmoja yhteistyökumppaneiksi.

Matot sopivat miesten mukaan esimerkiksi matkailuvaunuun, terasseille, purje- ja suppilautoihin tai vaikka rintamamiestalon alakertaan menevien betonirappusten päällysteeksi.