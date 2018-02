The Switch, Visedo, Aurelia Turbines ja Axco Motors muodostavat maailmanluokan keskittymän Lappeenrannassa — LUT on osallistunut kaikkien tuotekehitykseen Lappeenranta on maailmanluokan keskittymä energiatehokkaiden moottorien ja voimansiirtojärjestelmien tutkimuksessa ja liiketoiminnassa. Niina Villman The Switch valmistaa muun muassa sähkömoottoreita, generaattoreitaja ja muuntajien tuulivoimaloihin ja meriteollisuuteen.

Aikamoinen väite. Että Lappeenranta olisi kasvanut maailmanluokan keskittymäksi energiatehokkaiden moottorien ja voimansiirtojärjestelmien tutkimuksessa ja liiketoiminnassa. Mitä tähän sanotaan saavutukseen ilmeisesti osaltaan vaikuttaneessa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT)?

— Totta joka sana, virnistää LUTin sähkönkäyttötekniikan professori Juha Pyrhönen.

Yliopistoväellä on syytä hymyyn, sillä keskittymän muodostavat The Switch, Danfoss/Visedo, Aurelia Turbines ja Axco Motors. Nämä kaikki ovat LUTin osaamisesta kasvunsa ammentavia start up -yrityksiä.

— Nämä neljä yritystä ovat täynnä meidän kouluttamia tohtoreita. Osaaminen on luotu viimeisen 25 vuoden aikana. Ja nyt viimein isoja nimiä on laskeutunut tälle paikkakunnalle.

Näitä isoja nimiä ovat The Switchin ostanut japanilainen Yaskawa-konserni, joka tällä viikolla ilmoitti investoivansa Lappeenrantaan. Toinen iso on Visedon ostanut tanskalainen miljardiluokan yhtiö Danfoss.

— Pitäähän täällä jotain olla, kun näin tapahtuu.

Yritykset tekevät tuotteet valmiiksi

Pyrhönen jatkaa, että LUT tunnustetaan suurnopeustekniikan keskeiseksi osaajaksi maailmalla. LUT on Pyrhösen mukaan osallistunut kaikkien näiden neljän yrityksen tuotekehitykseen.

— Olemme tehneet ennen tuotekehitystä olevia tutkimuksellisia vaiheita niin, että nämä firmat ovat ottaneet siitä kopin ja tehneet tuotteet valmiiksi. Nämä ovat kaikki meidän kasvatteja, jotka vievät tätä hommaa eteenpäin.

Pyrhöstä harmittaa, ettei yliopistojen tulosmittareissa ole mukana sitä, miten se onnistuu innovaatioiden kaupallistamisessa. Siinä LUT taitaisi pärjätä.

— Maailmalla tarvitaan vielä uudenlaisia laitteita ja tehokkaita systeemejä, insinöörityötä. Nämä yritykset ovat sen osoittaneet, ja on päästy kansainväliselle tasolle.

Yliopisto ja teolliset yritykset tekevät yhteistyötä

Kai Skyttä Visedo tekee hybridimoottoreita. Arkistokuvassa toimitusjohtaja Kimmo Rauma.

Sähkötekniikan professori Olli Pyrhönen sanoo LUTin kasvattien olevan valtakunnallisestikin kovatasoisia kavereita.

— Visedon (Danfossin) Kimmo Rauma valittiin juuri vuoden sähköinsinööriksi.

Olli Pyrhönen arvelee, että keskittymän ansiosta kunkin yrityksen työpaikat kiinnostavat asiantuntijoita enemmän, kun uranäkymät ovat paremmat. Lisäksi yritykset voivat tehdä yhteistyötä ja saada synergiaetua.

LUT on Pyrhösen mukaan korostetusti soveltava yliopisto. Business Finlandin (entinen Tekes) rahoitusta saa, kun on teollisia kumppaneita.

— Teemme teollisten kumppanien kanssa yhteistyötä ja saamme tieteellisiä tuloksia, joita firma aikanaan soveltaa omassa liiketoiminnassaan.

Sähköteknisille komponenteille on kysyntää

Kasvun mahdollisuudet Pyrhönen näkee hyvinä.

— Sähköistys etenee monella rintamalla. Uusiutuvassa energiantuotannossa tarvitaan sähköteknisiä komponentteja, liikenteessä, työkoneissa, meriliikenteessä ja niin edelleen. Nämä firmat ovat kaikki tässä moodissa ja pystyvät vastaamaan juuri tuohon kysyntään.

Yritykset tuovat jonkin verran työpaikkoja alueelle myös alihankinnan kautta.

— Paikallisia konepajoja saatetaan käyttää etenkin siinä vaiheessa, kun kehitetään uusia tuotteita ja tehdään prototyyppejä. Myös alueen insinööritoimistot ja suunnittelu saattavat saada toimeksiantoja.

LUTin väkeä osallistuu myös joidenkin yhtiöiden hallitustyöskentelyyn.