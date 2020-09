Talous- ja velkaneuvoja Ritva Kuittisen asiakkaalla voi olla jopa satoja isoja velkoja, 1990-luvulla kymmenen eri velkaa oli jo paljon – "Luottoja on niin helppo saada, eikä jakseta säästää"

Talous- ja velkaneuvoja Ritva Kuittinen, 59, on saapunut Itä-Uudenmaan oikeusaputoimistoon kuukausien tauon jälkeen. Hän on tehnyt maaliskuusta asti etätyötä koronan takia. Haastattelun lisäksi hänellä on poikkeuksellisesti asiakastapaaminen.