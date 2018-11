Kaakon Viestintä aloittaa yt-neuvottelut hallinnossa sekä tilausmyynnissä ja -markkinoinnissa — Enimmillään vähenee kuusi henkilötyövuotta

Mediayhtiö Kaakon Viestintä aloittaa ensi viikolla yhteistoimintaneuvottelut.

Neuvottelut koskevat yhtiön hallinnossa sekä tilausmyynnissä ja -markkinoinnissa työskentelevää henkilökuntaa Mikkelissä, Lappeenrannassa, Imatralla, Kouvolassa, Kotkassa ja Savonlinnassa. Yt-neuvottelujen piirissä on 23 henkilöä.

Neuvottelut saattavat johtaa enintään kuuden henkilötyövuoden vähentämiseen osa-aikaistamalla tai irtisanomalla työsuhteita.

Kaakon Viestinnän toimitusjohtajan Juhana Tikan mukaan yhtiön liikevaihto on laskenut, ja laskun ennustetaan jatkuvan. Liikevaihdon laskiessa hallinnon osuus kustannuksista on kasvanut. Tilausmyynnissä- ja markkinoinnissa puolestaan on tarve organisoida toimintaa uudelleen.

Tikan mukaan tarkoituksena on varmistaa yhtiön toiminnan kannattavuus tehostamalla toimintaa. Euromääräistä säästötavoitetta neuvotteluissa ei ole määritelty.

Neuvottelut kestävät vähintään kaksi viikkoa.

Myös muita neuvotteluja käynnissä

Länsi-Savo-konserniin kuuluva Kaakon Viestintä julkaisee Länsi-Savoa, Itä-Savoa, Kouvolan Sanomia, Kymen Sanomia, Uutisvuoksea ja Etelä-Saimaata. Yhtiöllä on useita verkkopalveluita sekä sanomalehtipaino.

Kaakon Viestintä käy tällä hetkellä Kouvolan lehtipainoa ja ilmoitustuotantoa koskevia yt-neuvotteluja.

Ilmoitustuotanto on suunnitteilla keskittää Lappeenrantaan, mutta keskittämisellä ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Lehtipainon yt-neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, ja ne saattavat johtaa henkilöstövähennyksiin.

Lisäksi Imatran toimituksessa käydään Uutisvuoksen ilmestymispäivävähennyksestä johtuvia yt-neuvotteluja.