Nettikauppa vei ensin asiakkaita myymälöistä — Nyt paikalliset kuljetusyritykset ovat jäämässä sivuun logistiikkaketjusta Lappeenrantalaisen JJ-Transin toimitusjohtaja Lauri Huomanen arvioi, että paikallinen kuljetusyritys ei pysty kilpailemaan Postin ja Matkahuollon kanssa nettikauppojen jakeluajoista. Hannu Ojala Jari Oksanen jakeli torstaina lähetyksiä Imatralla Rajapatsaalla.

Jari Oksasen työajot torstaina Imatralla kestivät aamupäivän: lähetyksiä yrityksille ja yksityishenkilöille. Kuittaus vastaanottajalta ja seuraavaan osoitteeseen.

Lappeenrantalainen JJ-Trans hoitaa kuudella pakettiautolla ja neljällä kuorma-autolla lähettipalveluja, kuriiripalvelua ja sopimusajoa Etelä-Karjalassa.

Liikennevirtaan sulautunut vakiintunut liiketoiminta alkoi saada uutta puhtia muutamia vuosia sitten, kun kansainvälinen nettikauppa alkoi julistaa voittokulkuaan. Se on näkynyt toimitusjohtaja Lauri Huomasen liiketoiminnassa.

— Pakettimäärät ovat kasvaneet valtavasti. Nyt yrityksiin menee 60 prosenttia ja loput yksityisille.

JJ-Trans oli Etelä-Karjalassa toinen pienistä kuljetusyrityksistä, joka tuli viimeiseksi lenkiksi nettikaupan maailmanlaajuisiin jakeluketjuihin.

Viime vuonna toinen paketteja jaellut lappeenrantalainen yritys menetti tarjouskilpailussa suuren pohjoismaisen logistiikkayrityksen Postnordin ajot Matkahuollolle.

Lauri Huomasella on paha aavistus, että myös hänen yrityksensä joutuu jakamaan saman kohtalon. JJ-Trans jakelee monikansallisen DHL:n ja Norjan postin omistaman Bringin nettipaketteja.

DHL on avannut tarjouskilpailun alueellisista jakelijoista, ja uudet toimijat valitaan kevään aikana.

— Posti ja Matkahuolto puhaltavat väliin. Minusta tuntuu, että joudun tässä kohdassa antautumaan. Tarkoitukseni ei ole rahoittaa tätä toimintaa, vaan elää sillä, Huomanen kuvaa yksityisyrittäjän tilannetta.

Suunnitelma tulevaisuuden varalle on jo olemassa.

— Kalustoa ja kuljettajia pitää vähentää. Ajetaan yritysten sisäisiä posteja, varaosia ja leipomotuotteita.

Postilla puolet markkinasta

Logistiikkapalveluiden markkinasta Suomessa Posti lohkaisee puolet. Toista puoliskoa jakaa neljä suurta toimijaa, joihin lukeutuu myös Postnord.

Toimitusjohtaja Jari Rinnekoski luettelee nettikaupan tuomia kaksinumeroisia kasvulukuja pakettien määrissä.

— Me kuljetamme päivittäin noin 30 000 pakettia. Black Friday -kampanjan aikana volyymin kasvu oli 40 prosenttia.

Nettikaupan nopea kasvu ja maailmanlaajuiset myyntikampanjat ei ole logistiikkayrityksille pelkästään myönteinen asia.

Rinnekosken mukaan Postnordinkin kapasiteetti on tällä hetkellä jo liki kokonaan käytössä. Suomessa on meneillään investointi uuteen terminaaliin ja tietotekniikkaan. Ruotsiin on tulossa kaksi uutta terminaalia.

— Tämä on jatkuvaa kehittämistä ja optimointia. Toinen puoli on se, että toiminnan pitää olla kannattavaa. Pari vuotta sitten toimitusaika sai olla reilu viikko. Nyt paketin pitää olla perillä kahdessa, kolmessa päivässä.