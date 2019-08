HS: Kyberhyökkäys pysäytti teollisuusmineraaliyhtiö Omyan tehtaat

Yhtiöllä on yksi tehdas Imatralla ja yhteisyritys Nordkalkin kanssa Lappeenrannassa.

Teollisuusmineraaliyhtiö Omya joutui viikonloppuna kyberhyökkäyksen kohteeksi ja sen takia keskeyttämään kaikkien tehtaidensa toiminnan ympäri maailmaa, kertoo Helsingin Sanomat.

Toimitusjohtaja Antti Salmisen mukaan sulkeminen oli varotoimenpide ja osa tehtaista on yhä kiinni, mutta hän ei kerro mitkä.

HS:n tietojen mukaan yhtiöllä on Suomessa tehtaat ainakin Imatralla, Förbyssä ja Kemissä sekä Lappeenrannassa Nordkalk Oy:n kanssa yhteisyritys Suomen Karbonaatti Oy.

Salminen ei kommentoi hyökkäyksen laatua eikä sen tekijästä ole hänen mukaansa toistaiseksi tietoa.

Omyalla on verkkosivujensa mukaan yli 175 tehdasta yli 50:ssä maassa. Yhtiö on perustettu 1884 Sveitsissä. Sillä on pääkonttori sijaitsee Oftringenissa ja yli 8 000 työntekijää.

