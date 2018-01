Lappeenrannan Intersportin kauppias vaihtuu ja liike siirtyy ketjun hoidettavaksi — Uusi kauppias pyritään koulimaan myymäläpäälliköstä Lumimyräkkä saa urheiluvälinekauppiaan iloiseksi, mutta ikäihmisten ja naisten kuntoilubuumi vasta innostaakin. Mika Strandén Lappeenrannassa Intersportin kauppias vaihtuu loppualennusmyynnin vauhdittamana. Liike jää nyt ketjun hoitoon, ja myymäläpäälliköksi siirtyy Imatralta Markus Hämäläinen.

Sankka lumipyry yllätti viime viikolla Intersport Finlandin toimitusjohtajan Jussi Mikkolan iloisesti. Eteläisen Suomen urheiluvälinekaupalle vähälumiset talvet ovat olleet vaikeita.

— Suurimmat myyntikuukaudet ovat joulukuu ja tammikuu riippuen siitä, milloin talvi alkaa. Myynti kasaantuu sinne paitsi väline- myös vaatetuspuolella.

Säiden lisäksi urheiluvälinekaupassa on näkynyt yleinen taloustilanne ja kova kilpailu.

Kaiken kaikkiaan hyvinvoinnin lisääminen on voimakas trendi, jota monet työnantajatkin haluavat tukea.

— Kuluttajien taloudellinen tilanne on ollut sellainen, että ostoksia on tehty tarpeeseen. Jos lunta ei ole, tarvetta suksille on vähemmän.

Lappeenrannan kilpailu on kovaa

Tällä hetkellä tilanne näyttää Mikkolan mukaan kuitenkin kaikin puolin valoisammalta.

— Viimeinen puoli vuotta on ollut varsin hyvä ja päämarkkina-alueella, jossa kilpailua on eniten, myynnin kehitys on selkeästi parempi kuin koko maassa yhteensä.

Lappeenrannan seutu on hänen mukaansa alueena muusta maasta poikkeava.

— Kilpailutilanne kohtuullisen pienellä paikkakunnalla on melko kova. Kaupungissa on kaikki suuret ketjut ja lisäksi merkittäviä perinteisiä liikkeitä kuten Urheilu Koskimies.

Muutos venäläisasiakkaiden määrässä näkyy Mikkolan mukaan Lappeenrannassa voimakkaammin kuin muualla maassa.

— Itä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla venäläisillä on ollut suuri merkitys, ja siinä suhteessa viime vuodet ovat olleet heikkoja. Nyt sekin tilanne on paranemassa eli myönteisiä tekijöitä on paljon ilmassa.

Pitkällä tähtäimellä Mikkola arvioi, että niin sanotut villit kauppiaat, jotka eivät kuulu mihinkään ketjuun tai ryhmittymään, ovat kaikkein heikoimmalla.

— Meidän etumme on se, että olemme osa maailman suurinta urheilukaupan ketjua. Se auttaa tällaista pientä maata kuin Suomi ostoissa, valikoimissa ja tekemisessä paljon.

Kuluttajien ikähaarukka kasvaa

Mikkola uskoo urheiluvälinekaupan tulevaisuuden olevan vahva.

— Suomessa hyvinvointi on keskeinen trendi. Urheilukaupan kuluttajien ikähaarukka kasvaa edelleen, koska esimerkiksi kuntoilevia ja urheilevia varttuneempia ihmisiä on yhä enemmän.

Yksi positiivinen trendi liittyy vaatteisiin. Vapaa-ajan pukeutuminen ja katupukeutuminen seuraa jossain määrin urheilullisia trendejä.

— Urheilukaupasta ostettavia vaatteita ja kenkiä käytetään arkipukeutumisessa.

Nousussa ovat myös naiskuluttajat.

— Naiset ostavat tällä hetkellä enemmän lenkkitossuja kuin miehet.

Sähköpyöristä kevään trendi

Mikkola veikkaa, että keväällä nähdään urheilukaupassa sähköpyörien nousu.

— Sähköpyörästä on tulossa vaihtoehto julkisille liikenteelle työmatkoilla, ja uskon, että Keski-Euroopan mallia seuraten sähköpyörät lyövät tulevana keväänä voimakkaasti läpi Suomessakin

Perinteisten hölkkien ja juoksutapahtumien osanottajamäärät ovat olleet viime vuosina laskussa, mutta tilalle on Mikkolan mukaan tullut erilaisia ja erikoisiakin versioita kuten polkujuoksuja ja extreme runeja.

— Maratoonareita on vähemmän, mutta erilaisia juoksuharrastajia enemmän.

— Itse olen perinteisten lajien kannattaja. Maastohiihto on loistavaa liikuntaa.

Intersportin kauppias vaihtuu

Lappeenrannassa Intersportin kauppias on jälleen vaihtumassa. Pari vuotta keskustan liikettä pitäneet Arto ja Piritta Martinmäki ovat siirtymässä muualle. Liike jää nyt ketjun hoitoon, ja myymäläpäälliköksi siirtyy Imatralta Markus Hämäläinen.

Intersporteista kauppiasvetoisia on ylivoimaisesti suurin osa eli noin 50 liikettä. Ketjun hoidossa on kymmenkunta myymälää. Outlet-ketju Budget Sport on kokonaan ketjun hoitama. Liikkeitä on noin 25.

— Ketjun hoidoissa olevissa kaupoissa on hyvä uusien kauppiaiden kouluttamismahdollisuus. Pyrimme löytämään sellaisen myymäläpäällikön, joka jollain aikataululla kykenee kauppiaaksi.

