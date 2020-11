Joe Biden julistettiin Yhdysvaltain presidentiksi – Trumpin mukaan vaalit eivät ole vielä ohi

Yhdysvalloissa demokraattien Joe Biden voittaa maan presidentinvaalit, julistavat useat yhdysvaltalaismediat. Bidenin voiton ovat ennustaneet muun muassa uutiskanavat CNN ja NBC sekä uutistoimisto AP.

Biden on medioiden mukaan voittanut vaaleissa istuvan presidentin Donald Trumpin. Voittoon tarvitaan vähintään 270 valitsijaa. Esimerkiksi CNN ennustaa, että Biden vie voiton Pennsylvaniassa, mikä nostaa hänen valitsijamääränsä 273:een.

Biden kertoo Twitterissä, että on kunnia tulla valituksi maan johtoon. Hän arvioi, että edessä oleva työ on kovaa, mutta hän lupaa olla presidentti kaikille amerikkalaisille. Lisäksi Biden lupaa pitää kiinni luottamuksesta, jonka äänestäjät ovat häneen antaneet.

Trumpin mukaan Biden kiirehtii esittäytymään valheellisesti vaalien voittajana yhdysvaltalaismedioiden julistettua tämän maan tulevaksi presidentiksi.

Trumpin mukaan vaalit eivät ole vielä ohi, ja hän painottaa muun muassa sitä, miten hänen presidentinvaalikampanjansa on ryhtynyt useisiin oikeustoimiin ääntenlaskennan vuoksi. Hänen mukaansa osavaltioista saatuja tuloksia ei ole myöskään vahvistettu.

46. presidentti

Bidenista tullee järjestyksessään maan 46. presidentti. 77-vuotias Biden tavoitteli presidenttiyttä jo kolmatta kertaa. Aiemmat yritykset olivat vaaleihin 1988 ja 2008. Hän on myös maan entisen presidentin Barack Obaman entinen varapresidentti.

Bidenin rinnalle varapresidentiksi nousee kalifornialaissenaattori Kamala Harris, josta tulee tammikuussa Yhdysvaltain historian ensimmäinen nainen maan varapresidenttinä.

Hän on kolmas nainen, josta on tullut varapresidenttiehdokas. Lisäksi hän on ensimmäinen musta nainen sekä ensimmäinen aasialaistaustainen nainen varapresidenttiehdokkaana.

Virkavala vasta ensi vuoden puolella

Vaikka uusi presidentti on käytännössä jo valittu, on edessä vielä virallisia vaiheita Yhdysvaltain vaalijärjestelmän luonteen vuoksi.

Kunkin osavaltion valitsijat antavat äänensä presidenttiehdokkaalle maanantaina 14.12. Eräin poikkeuksin eniten osavaltiossa kansalaisilta ääniä saanut presidenttiehdokas saa taakseen osavaltion kaikki valitsijat.

Valitsijoita on 538 ja heidän määränsä on suhteutettu karkeasti ottaen osavaltion väkilukuun. Enemmistöön tarvitaan siis 270 ääntä.

Osavaltioiden tulee toimittaa valitsijoiden äänet kongressille 23.12. mennessä. Uuden kongressin istuntokausi alkaa 3.1.2021.

Virallisesti presidentin valinta vahvistetaan keskiviikkona 6.1.2021 kun valitsijoiden äänet lasketaan kongressissa. Presidentin virkaanastujaispäivä on keskiviikko 20.1.2021.