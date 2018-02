Matkustajalentokone putosi Venäjällä kyydissään 71 ihmistä – Viranomaiset vahvistavat kaikkien koneessa olleiden kuolleen Kone putosi Argunovon kylään Moskovan alueella, linnuntietä noin 40 kilometrin päähän lentokentästä. AOP Venäläislentoyhtiön Antonov An-148 putosi Moskovan ulkopuolella sunnuntaina. Viranomaisten mukaan kaikki 71 kyydissä ollutta kuolivat onnettomuudessa.

Venäläisen Saratov Airlinesin operoima matkustajalentokone on pudonnut maahan Moskovan alueella, uutistoimistot kertovat. Kone putosi Argunovon kylään Moskovan alueella, linnuntietä noin 40 kilometrin päähän lentokentästä.



Pudonnut Saratov Airlinesin kone on mallia An-148.

Kyydissä oli tiettävästi 71 ihmistä. Matkustajia oli 65, miehistöä kuusi. Viranomaisten mukaan kaikki koneen kyydissä olleet kuolivat, uutistoimistot kertovat.



Silminnäkijät kertoivat venäläiselle uutistoimisto Interfaxille, että kone oli pudotessaan tulessa. Interfaxin lähteen mukaan miehistöllä eikä matkustajilla ollut mitään selviämisen mahdollisuuksia.



Venäjän hätätilaministeriön mukaan tähän mennessä on löytynyt kaksi onnettomuudessa kuolleen ruumista, kertoo Reuters.



Lisäksi onnettomuuspaikalta on ministeriön mukaan löydetty lentokoneen musta laatikko ja ohjaamon äänityslaite, kertoo venäläinen uutiskanava RT.

Interfaxin mukaan koneessa olleista yli 60 oli Orenburgin alueelta, jonne kone oli matkalla. Myös Sveitsin kansalaisen tiedetään olleen koneessa.



Silminnäkijät kertoivat Iterfaxille, että kone on tuhoutunut ja että koneen kappaleita on levinnyt laajalle alueelle.



Pelastushenkilökunta ei päässyt onnettomuuspaikalle tietä pitkin vaan heidän oli kuljettava sinne jalan, kertoi uutistoimisto AFP. Paikalle lähetettiin yli 150 pelastajaa. Myös Venäjän liikenneministeri oli matkalla paikalle.



Venäläisvalmisteinen kone oli tyyppiä Antonov An-148. Kone on viranomaisten mukaan kahdeksan vuoden ikäinen ja ollut aiemmin Rossija-lentoyhtiöllä kansainvälisessä liikenteessä.

