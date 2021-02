Frankfurter Allgemeine Zeitung -artikkeli: Moni lietsoo netissä jopa väkivaltaan – Saksassa syyttäjä hakee vastuuseen niitä, jotka yllyttivät Stephan Ernstiä murhaamaan pakolaisia puolustaneen paikallispoliitikon

KAI PFAFFENBACH / POOL Murhasta elinkautiseen vankeuteen tuomittu Stephan Ernst.

Kaksi päivää ennen jouluaattoa syyttäjän edustaja totesi paikallispoliitikko Walter Lübcken murhaoikeudenkäynnissä antamassaan lausunnossa, ettei teon olisi voinut edes kuvitella tapahtuvan ilman, että sille olisi annettu henkistä tukea sekä netissä että sen ulkopuolella. Ylin syyttäjä viittasi tällä erityisesti henkilöön nimeltä Markus H., jota epäiltiin murhasta syytetyn Stephan E.:n rikoskumppaniksi. Syyttäjät olivat vakuuttuneita siitä, että H. on tuomittava avunannosta murhaan – vaikkeivät uskoneet hänen edes olleen rikospaikalla. Miehet harjoittelivat ampumista yhdessä, mutta syyttäjien mukaan psyykkisellä vaikuttamisella, jota H. kohdisti E.:hen, saattoi olla teolle paljon suurempi merkitys.

Syyttäjä tavoitti lausunnollaan jotain hyvin olennaista. Luoti, joka ammuttiin Saksan kristillisdemokraattisen unionin (CDU) poliitikon päähän terassilla 1. kesäkuuta 2019, oli seuraus valtavaksi paisuneesta vihantunteesta. Vuosien varrella viha oli kytenyt monen mielessä, monien tahojen vahvistamana ja ruokkimana, eikä pelkästään henkilökohtaisissa tapaamisissa ja keskusteluissa, vaan myös netissä. Syyttäjän lausunto huomioi, että sanat voivat johtaa tekoihin, joten kaikki lauseet eivät ole pelkkiä lauseita.

THOMAS LOHNES / EPA Murhasta tuomittu Stephan Ernst (takana keskellä) oikeudenistunnossa Frankfurtissa yhdessä asianajajiensa kanssa. Etualalla keskellä näkyvä Markus H. oli syytteessä avunannosta, mutta hänet vapautettiin tästä syytteestä. Oikeuden määräyksestä Markus H.:n kasvot on pikselöity, jotta häntä ei tunnistettaisi.

Murhan jälkeisinä päivinä rikostutkijat etsivät netistä vihjeitä tekijästä. He löysivätkin lukemattoman määrän vihaa tihkuvia kommentteja, jotka liittyivät varsinaisen teon lisäksi Walter Lübcken sanoihin vuonna 2015. Tuolloin Lübcke sanoi Lohfeldenin kaupungintalolla provosoineille oikeistolaisille näin: ”Tässä maassa kannattaa elää. Täällä on kuitenkin vaalittava tiettyjä arvoja, ja jollei niitä hyväksy, voi lähteä milloin haluaa. Jokainen saksalainen voi vapaasti tehdä niin.”

Asiaa tutkinut erikoisryhmä kävi Facebookia, YouTubea ja muuta verkkosisältöä läpi kommenttiketju kommenttiketjulta. Pian vahvistui, ettei vihaa voinut yksinkertaisesti katsoa läpi sormien. Kaikki kamalat, aggressiiviset ja vihamieliset kommentit oli tarkastettava, jotta ihmiset saataisiin tilille laittomista sanomisistaan.

Loppukesästä 2019 toimintaan liittyivät ylin syyttäjä Benjamin Krause ja saksalainen internetrikollisuuden torjuntakeskus (Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, ZIT). Kerättyjä kommentteja riittää rikossyyttäjille analysoitavaksi tänäkin päivänä, ja uusia kommentteja tulee alati lisää Hessenin osavaltion oman nettivihaa vastustavan alustan sekä oikeusministeriön ja riippumattomien organisaatioiden kautta. Kustakin kommentista on päätettävä, kuuluuko se sananvapauden piiriin. Toisinaan se on helpompaa: jos joku kirjoittaa Lübcken murhaan liittyen ”Toivottavasti hän kuoli hitaasti. Kansan murhaajat eivät ansaitse muuta”, voi nähdä, että jokin raja on ylitetty.

Ks-Fotografie/Action Press/Shutterstock Murhattu kristillisdemokraattinen paikallispoliitikko Walter Lübcke.

ARMANDO BABANI / EPA Walter Lübcke löytyi kuolleena kotinsa terassilta Kasselista 2. kesäkuuta 2019. Oikeudessa tuomittu Stephan Ernst oli ampunut Lübckeä kuolettavasti päähän.

Syyttäjä Krause näki, että kyseisen kommentin tapauksessa täyttyi määritelmä rikoksen hyväksyvästä toiminnasta (Billigung einer Straftat). Krause saattoi Lübcken murhaa kommentoineen 71-vuotiaan oikeuden eteen, ja heinäkuussa eläkeläismies sai kirjoituksestaan sakot. Facebook-ryhmässä, johon Hessenin Kasselissa asuva mies kommenttinsa jätti, oli 15 000 jäsentä.

Dieburgissa puolestaan tuomittiin marraskuussa sakkoihin 63-vuotias nainen, joka oli kommentoinut murhaa sanoilla ”…hyvä alku”. Nainen kirjoitti kommenttinsa ryhmään, jossa oli jopa 20 000 jäsentä.

Krause soveltaa kommentteihin myös lakipykälää julkisesta rikokseen yllyttämisestä (öffentliche Auffordering zur Straftat). Eräässä 15 000 jäsenen Facebook-ryhmässä 73-vuotias mies kirjoitti Lübcken Lohfeldenissä pitämän puheen jälkeen: ”Se kuuluisi tappaa tältä istumalta… Haluaisinpahan vaan tietää, mitäköhän tuokin pelle oikein itsestään kuvittelee”. Toinen 72-vuotias mies kirjoitti: ”Turpaan vaan, ja jos se kysyy miksi, pitää vaan jatkaa niin pitkään, että asia selkenee!”

Kumpaakin miestä vastaan nostettiin syytteet. Hanaun ja Gelsenkirchenin tuomioistuimet päättivät kuitenkin lopettaa heidän oikeusmenettelynsä sillä ehdolla, että molemmat antavat lahjoituksen jollekin hyväntekeväisyysjärjestölle. Kummankin teoista oli jo kulunut aikaa, heillä ei ollut rikosrekisteriä ja he uskottavasti esittivät olevansa pahoillaan kirjoittamistaan kommenteista.

– On tärkeää, että syytetyn kanssa keskustellaan, Benjamin Krause sanoo.

Hän voisi hoitaa tällaiset tapaukset myös hakemalla sakkorangaistusta, jolloin asiaa ei käsiteltäisi oikeudessa ja se olisi loppuun käsitelty, kun sakot olisi maksettu. Krause on kuitenkin huomannut kotietsinnöissä, kuulusteluissa ja oikeudenkäynneissä, että kommentoijat luulevat kirjoitustensa olevan sananvapauden piirissä.

– Heidän pitää ymmärtää, että myös sosiaalisessa mediassa käytävällä viestinnällä on rajansa, Krause sanoo.

Eikä viestintä välttämättä jää pelkiksi sanoiksi: Jotkut jälkeenpäin haukkuivat Lohfeldenissä paikalla olleita siitä, etteivät he olleet heti ryhtyneet suoriin toimiin Lübckeä vastaan.

Krause sanoo, että ”hänet pitäisi ampua” ja ”ammu hänet” -lausahduksilla voi olla sama lopputulos varsinkin, jos kuulemassa ei ole vain viisi kaveria kantapöydässä vaan 20 000 ihmistä Facebookissa. Yleisen syyttäjän laintulkinta poikkeaa perinteisestä, ja juristit käyvät aiheesta vilkasta keskustelua.

Joitain syytettyjä Krausen ja tuomioistuimen lähestymistapa on herätellyt. Eräs syytetty kirjoitti syyttäjille pitkän kirjeen, jossa hän pyysi tekojaan anteeksi. Tavoite on saavutettu, jos ihminen ymmärtää, mitä hän on teoillaan saanut aikaiseksi, mutta toisten kanta on järkkymätön.

– He sanovat, että se, mitä Lübckelle tapahtui, oli oikein. Että se oli ansaittu rangaistus.

Krause ja hänen kollegansa Hessenissä ovat pistäneet vireille yksitoista rikostutkintaa. Lainvoimaisia tuomioita on neljä, ja neljässä muussa tapauksessa on nostettu syyte. Muissa Saksan osavaltioissa on meneillään 57 samankaltaista rikostutkintaa.

Krausen mukaan kommenttien kirjoittajista tunnistetaan arviolta joka kymmenes. Useimmat identifioiduista ovat eläkeläisiä, jotka käyttävät netissä omaa nimeään. Jäljitystyö on vaivalloista ja usein vaatii kaikkien kivien kääntämistä. Krause kertoo, että yhteistyö internetin jättiläisyritysten kanssa on muuttunut helpommaksi, mutta syyttäjien menestys riippuu yhä niiden päätöksistä.

Google luovuttaa tietoja nykyään helposti, Twitter taas ei koskaan. Ylimmän syyttäjän mielestä tarvittaisiin selkeämpää lainsäädäntöä siitä, millaisissa tilanteissa yritysten on luovutettava tietojaan. Lisäksi pitäisi säätää laki, jonka mukaan tiedot tulisi luovuttaa Saksan lainsäädännön mukaisesti, jos rikos on tehty Saksassa.

– Haluammeko Lübcken murhatapauksen jälkeen olla yhä riippuvaisia siitä, että sosiaalisen median yritykset toimivat vapaaehtoisesti?

Vihapuhe voi Krausen mukaan rajoittaa sananvapautta, jos ihmiset menettävät turvallisuudentunteensa ja alkavat rajoittaa sanomisiaan. Silloin väärät ihmiset saavat vallan julkisessa keskustelussa. Taistelussa vihaa vastaan on siis kyse myös siitä, että taistellaan sananvapauden puolesta.

© 2021 Frankfurter Allgemeine Zeitung. All rights reserved. (Kääntäjä Lulu Turtiainen, editointi Salla Salminen)

Walter Lübcken murha

Äärioikeistolainen mies tuomittiin elinkautiseen

Saksassa oikeus tuomitsi 28. tammikuuta äärioikeistolaisen Stephan Ernstin (oheisessa Frankfurter Allgemeine Zeitungin jutussa Stephan E.) elinkautiseen vankeuteen kristillisdemokraattisen paikallispoliitikon Walter Lübcken murhasta.

Uusnatsipiireissä vaikuttanut mies ampui pakolaisiin myönteisesti suhtautuneen Lübcken kesällä 2019. Tuomioistuin katsoi todistetuksi, että Ernst livahti Lübcken terassille yöllä 1. kesäkuuta ja ampui hänet revolverillä.

Tuomiossa käytettyjen lakipykälien johdosta pidetään erittäin epätodennäköisenä, että Ernst voisi vapautua vankilasta edes 15 vuoden jälkeen.

Ernstin kanssa avuannosta murhaan syytteessä ollut toinen äärioikeistolainen mies, oheisessa Frankfurter Allgemeine Zeitungin jutussa mainittu Markus H, sai puolentoista vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen aselain rikkomisesta. Hänen avustuksellaan Ernstin kerrottiin parannelleen ampumistaitojaan. Mies on valittanut tuomiostaan.

Syytteen mukaan Ernstin motiivit murhaan olivat ”rasismi ja muukalaisviha”. Hänellä on aikaisempaakin väkivaltataustaa. 15-vuotiaana hän sytytti turkkilaisten asuttaman kerrostalon, ja 19-vuotiaana hän puukotti turkkilaista imaamia rautatieaseman wc:ssä.

Saksassa valtavasti huomiota saanut tapaus on tiettävästi ensimmäinen äärioikeistolaisin motiivein tehty aktiivipoliitikon murha maassa toisen maailmansodan jälkeen.

Lähteet: STT, Frankfurter Allgemeine Zeitung