Yhdysvaltain pääkaupungin ydinkeskustan ympärille rakennetaan yli kaksimetristä aitaa. Kaupunki on täynnä sotilaita ja poliiseja.

Imatralle Siitolan kartanoon kansainvälistä taidekoulua suunnitteleva Sinikka Clarkson eli järkyttäviä hetkiä keskiviikkona kotonaan Yhdysvalloissa pääkaupunki Washington liepeillä.

Donald Trumpin puolesta mellakoinut valtavankokoinen ihmisjoukko tunkeutui Yhdysvaltain kongressiin kesken istunnon, jossa oli määrä vahvistaa Joe Bidenin nimitys maan seuraavaksi presidentiksi.

Sekasorrossa kuoli ainakin neljä ihmistä.

– Itkin ja ihmettelin, mutta toisaalta en yllättynyt. Mielenosoitukset Valkoisen talon ympärillä alkoivat jo viime kesänä. Silloin hajoitettiin kauppojen ikkunoita ja poltettiin kaunis vanha kirkko. Täällä ihmiset ovat pelänneet, mitä tapahtuu vaalien jälkeen, kotonaan televisiosta tapahtumia seurannut Clarkson kertoo.

Räjähdystä odotettiin

Torstaina iltapäivällä tunnelma Yhdysvaltain pääkaupungin lähellä oli odottava.

– Ei tämä välttämättä vielä ole ohi. Täällä on kerrottu, että pidätettynä on 68 ihmistä, joita syytetään maan sisäisestä terrorismista. Ainoastaan yksi pidätetyistä on paikallinen, kaikki muut olivat tulleet paikalle ympäri Amerikkaa, Sinikka Clarkson kertoo.

Mellakoihin osallistuneiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta amerikkalaisen television uutislähetyksissä on puhuttu tuhansista.

– Se on niin valtavan laaja alue, jossa näitä ihmisiä oli pääkaupungissa. Saa nähdä, mitä yö tuo tullessaan. Eihän sellainen ihmisjoukko mihinkään täältä nopeasti katoa, Clarkson ennakoi torstaina iltapäivällä Washington DC:n aikaa.

Trumpin eroa vaaditaan

Yhdysvaltain istuvaa presidenttiä Donald Trumpia on syytetty mellakan lietsomisesta ja monet ovat vaatineet hänen erottamistaan. Torstaina Trump ilmoitti, että hän lähtee vasta 20. tammikuuta Valkoisesta talosta.

– Täällä monet pelkäävät, mitä Trump voi vielä tehdä, vaikka eihän tässä ole kuin 13 päivää jäljellä, Sinikka Clarkson sanoo.

Joonas Tapaninen Sinikka ja John Clarkson ostivat Imatralta toissa syksynä Siitolan kartanon, johon suunnitellaan kansainvälistä taidekoulua. Koronapandemia on viivästyttänyt hanketta.

Ulkona ei juuri liikuta

Washington DC:n alueelle ja ympäröiviin osavaltioihin on julistettu öinen ulkonaliikkumiskielto.

Ulkona liikkuminen on muutenkin ollut Clarksonin mukaan hyvin vähäistä seudulla koronapandemian aikana.

– Viime helmikuusta asti ulkona ei ole voinut juuri käydä ilman pätevää syystä. Ihmiset ovat pysytelleet kotonaan.

Keskiviikkoillan kaaoksen jälkeen Washington DC on täyttynyt poliiseista ja kansalliskaartin sotilaista, joita on tullut paikalle myös naapuriosavaltioista.

– Täällä on kerrottu, että 6 200 sotilasta on keskustassa seuraavat 30 päivää. Ydinkeskustan ympärille rakennetaan yli kaksimetristä aitaa. On myös informoitu siitä, että autoilijoille ja muille liikkujille tullaan tekemään erittäin paljon turvatarkastuksia.

Aggressiot ovat kerääntyneet

Koronavuosi 2020 oli Yhdysvalloissa monella tavoin poikkeuksellista aikaa. Sinikka Clarksonin mukaan aggressioiden kerääntymisen aisti joka puolella.

– Niin monet ihmiset ovat turhautuneita ja aggressiivisia. Tämä oli rauhallinen kaupunki, kun muutin tänne 20 vuotta sitten. Viime kesän jälkeen keskustaan ei ole tehnyt mieli mennä, sillä on vain laudat ja pahvit kauppojen ikkunassa, eikä mikään paikka ole auki.

Koronapandemian lisäksi ihmisiä turhauttaa maan poliittinen rakenne. Kahden valtapuolueen senaattoreista suurin osa on iäkkäitä, eikä politiikassa menestyminen ole mahdollista ilman suuria rahasummia.

– Monille nuoremmille politiikasta kiinnostuneilla ei ole mitään vaikutuskanavia, Clarkson muistuttaa.