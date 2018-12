Uutisanalyysi: SaiPa on voittanut vastoin todennäköisyyksiä, mutta sillä on myös varastossa enemmän tehoa kuin koskaan

Pitävät maalivahdit ja ajoittain huipputehokas viimeistely ovat antaneet SaiPalle lisähappea koettelemusten keskellä. Kuntoutuessaan SaiPa on keväällä vielä kovempi.

SaiPa on eteläkarjalaisen urheilun tämän joulun ihme. Lappeenrantalaisjoukkue on kerännyt runkosarjassa pisteitä neljänneksi kovimmalla tahdilla, vaikka sen pelaajia on ollut ajoittain enemmän Eksoten päivystyksessä kuin pukukopissa.