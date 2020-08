PEPO pelaa kauden loppupuoliskon ottelu kerrallaan, mutta kärki on karannut jo kauas

Mika Strandén Nikke Veikkanen purkaa pettymystään tolpan kanssa, kun voitto alkaa lipua käsistä.

Kimpisen jalkapallopyhätöllä lauleskeli perjantai-iltana jalkapallojoukkue savolaisella nuotilla. Mikkelin Pallo-Kissat ei turhia naatiskellut, vaan otti kolme sarjapistettä karulla tavalla.

Antti Voutilaisen kanuuna takasi vierasjoukkueelle makean 0–1 (0–0)-voiton PEPO Lappeenrannan vieraana.

– Harmittaa, se on ensisijainen tunnelma. Tämä oli tosi tasainen yhden maalin peli. Mikkeliläiset tekivät tällä kertaa sen ainoan maalin. Huonot fiilikset jäi, pettynyt PEPO-käskijä Janne Muhli pureskeli tulosta.

Ei mietitä sarjataulukkoa

Tulos merkitsi myös jääkylmää suihkua lilapaitojen nousuhaaveille. Ero sarjakärki PK-35:een säilyi seitsemässä pisteessä, kun lappeenrantalaisilla on jäljellä kahdeksan ottelua ja sarjajohtajalla yhdeksän. MiPK nousi voittonsa ansiosta jo pisteen päähän kärkisijasta.

– Myö mennään vaan peli kerrallaan, ei mietitä paljon sarjataulukkoa, Muhli totesi.

Pirteällä liikkeellä peliin lähtenyt kotijoukkue onnistui rakentamaan maalipaikkoja ensimmäisen puolituntisen, sen jälkeen liike hiipui.

Lähellä kävi

Voutilaisen kanuuna 20 metristä lähti yllättäen kohti takanurkkaa. Maalivahti Jonathan Jäntti sai kätensä väliin, mutta ei pystynyt torjumaan kierteistä palloa.

Johtoasemaansa mikkeliläiset puolustivat sisukkaasti. Lähimmäksi tasoitusmaalia pääsi Jens Harju, joka pääsi lisäajalla laukomaan hyvästä paikasta, mutta tuloksetta.

– Tietysti maalintekopelihän tämä on. Meilläkin oli paikat, mutta... Oli tässä pelissä paljon hyvääkin, Muhli mietti.

Maaleja ei synny

Maalinteko on ollut PEPOlle tervanjuontia tällä kaudella. Yhdeksässä ottelussa verkko on heilunut vain kahdeksan kertaa. Osumista kolme on syntynyt rangaistuspotkusta. Heikommin on onnistunut vain sarjan perää pitävä Viikingit.

PEPOlla on nyt kahden viikon tauko ennen kaupungin hegemoniaottelua Kultsua vastaan. Pettynyt valmentaja ei osannut taukosuunnitelmista paljon kertoa.

– Huilataan nyt ensin vähän.

Joukkueen pelin sielu Alieu Ceesay kärsi ottelussa vielä pelikieltoaan. Se näkyi karulla tavalla vastustajan maalin edessä, jossa fyysiset mikkeliläiset hallitsivat ilmatilaa mielin määrin. Ceesay on jälleen pelikelpoinen paikallisottelussa Joutsenossa.