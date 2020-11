Veiterällä oli varsinkin avausjaksolla mahdollisuus ottaa ote pelistä Porissa, mutta maalinteko useammastakaan hyvästä paikasta ei onnistunut. Maalittoman ensimmäisen puoliskon jälkeen vieraat joutuivat toisella jaksolla takaa-ajajaksi, ja Narukerän ote piti loppuun asti.

Veiterälle 2–5-tappio oli ensimmäinen Bandyliigassa.

– Ensimmäisellä jaksolla puolustettiin hyvin ja meillä oli 4–5 hyvää maalipaikkaa. Siinä oli paikkaa kääntää peliä, Veiterän valmentaja Tero Nieminen kuvasi.

Toisella jaksolla Narukerä karkasi jo 3–0-johtoon ennen kuin Eetu Peuhkurin kavennus onnistui. Ere Verhelä napautti Veiterän vielä 77. minuutilla kahden maalin päähän 2–4:ään, mutta sen lähemmäs lappeenrantalaisten rynnistys ei enää kantanut.

Niemisen mukaan vieraiden peli oli kokonaisuutena tappiosta huolimatta hyvällä tasolla. Opittavaa jäi hänen mukaansa varsinkin siitä, miten reagoidaan, kun vastustaja valuu alemmas ja puolustaa tiiviisti keskustaa. Porissa Veiterä nosti lääkkeenä karvausta, mutta avasi samalla Narukerällä paikkoja vastaiskuihin, joista se ratkaisikin ottelun.

– Tietynlainen kärsivällisyys olisi voinut olla parempaa, Nieminen sanoi.

Yksi selkeä harjoittelun kohde on kulmat, joita Veiterällä on ollut kolmessa ensimmäisessä pelissä yhteensä 24, mutta ei vielä maalin maalia. Lyöjiä on lähtenyt joukkueesta, mutta myös alkukauden ison kentän jääpula Lappeenrannassa näkyy, kun harjoittelua on pitänyt soveltaa.